DSİ Artvin'de 10,5 milyar liralık yatırım yaptı

ARTVİN (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, son 14 yılda Artvin'e 79 tesis inşa edilerek 10 milyar 544 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.

Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1954 yılında kurulan DSİ Genel Müdürlüğünün 63 yıldır hizmet verdiğini belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu liderliğinde son 14 yılda ülke genelinde su kaynaklarına daha ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Acu, 2003-2016 yılları arasında su ile alakalı toplam 6 bin 447 tesisin tamamlanarak hizmete sunulduğuna dikkati çekti.

Acu, 1954'ten 2003 yılına kadar geçen 49 yıllık sürede Artvin'de 56 taşkın koruma tesisi inşa edildiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 14 yılda Artvin'e 79 tesis inşa ederek toplamda 10 milyar 544 milyon lira yatırım yapıldı. Bu kapsamda üç baraj inşa ettik. Deriner, Borçka, Muratlı barajları ile inşası devam eden Yusufeli Barajı kapsamında 118,60 kilometre devlet, il ve servis yolu inşa edildi. 118,60 kilometre devlet, il ve servis yolu kapsamında 26,66 kilometre uzunluğunda 47 tünel ve 4,55 kilometre uzunluğunda 35 köprü ile viyadük yapıldı. Deriner, Borçka, Muratlı barajları kapsamında 86,49 kilometre köy yolu inşa edildi."

Artvin'de 54 dere ıslahının tamamlandığına işaret eden Acu, 3 rekreasyon alanının vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

Acu, 22 HES inşa edilerek kültür varlıklarının korunması kapsamında tarihi 2 cami, 2 kümbet ve bir gümrük binasını taşıyarak Zeytinlik ve Oruçlu köylerinin yeni yerleşim alanlarında yeniden yapıldığını söyledi.

- "10 milyon metreküp içme suyu sağlanacak"

Acu, Artvin'de son olarak 4 Haziran'da 185 milyon liralık 12 tesisin temelinin, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı törenle atıldığını anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Bu tesislerden 143 milyon lira maliyeti olan 11'i, DSİ Genel Müdürlüğümüze aittir. Bunlardan 2'si içme suyu, biri ulaşım, 7'si taşkın kontrol tesisi, biri de seyir terasıdır. Temelini yeni attığımız ve 185 milyon liraya mal olacak 12 tesis sayesinde 10 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. İl merkezi, 6 ilçe ve 16 yerleşim yeri ile 90 dekar arazi taşkından korunacak. Ayrıca, 3,5 kilometre yol inşa edilecek."

Bakanlığın uyguladığı, "1000 Günde, 1000 Gölet Projesi (Göl-Su)" kapsamında kentte inşa edilen 0,10 hektometreküp depolama kapasiteli tesis ile ilçe merkezinin taşkın zararlarından korunduğuna dikkati çekti.

Murat Acu, Göl-Su'nun devamı olan '1071 Baraj Projesi' kapsamında da iki tesisi 31 Aralık 2019'a kadar tamamlayacaklarını aktararak, her iki işin de plan-proje aşamasında olduğunu, tesisler tamamlandığında bin 660 dekar arazinin sulu tarıma kavuşturulacağını sözlerine ekledi.