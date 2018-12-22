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DSİ Genel Müdürü Aydın'ın tercihi Artuklu Hamamı'nın taşınması oldu

- DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Haber" kategorisinde oyunu "Artuklu Hamamı'nın Yolculuğu" isimli fotoğrafa verdi

DSİ Genel Müdürü Aydın'ın tercihi Artuklu Hamamı'nın taşınması oldu
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ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydın, "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Artuklu Hamamı'nın Yolculuğu" fotoğrafını seçen Aydın, Bodruk'un, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos 2018'de Ilısu Barajı göl alanında kalan Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Artuklu Hamamı'nın, Arkeopark alanına taşınmasını fotoğrafladığını anımsattı.

Aydın, "Yaşam" kategorisinde de Hakan Burak Altunöz'ün "Perşembe Yaylası" isimli fotoğrafını seçerken, "Spor" kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" isimli fotoğrafına oy verdi. Aydın, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklerde sergilenen geleneksel oyunları anlatan fotoğrafı çok beğendiğini aktardı.

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Anadolu Ajansı "Yılın Fotoğrafları" OylamasıDevlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın
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