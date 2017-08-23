DSİ yurt dışından gelen uzmanları eğitiyor

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Balkanlardan Afrika'ya kadar birçok ülkeden uzmana su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kurumun kazandığı bilgi, birikim ve tecrübe aktarılıyor.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun, su kaynaklarından içme, kullanma ve tarımda sulama suyu temini, hidroelektrik enerji üretimi, çevrenin kirlenmesinin önlenmesi, taşkın zararlarından korunmada ülke menfaatlerine uygun projeler geliştirme ve gerçekleştirme amacıyla 1954 yılında kurulduğunu anımsattı.

DSİ'nin 63 yılda çok sayıda baraj ve göleti tamamladığını, 41 milyon nüfusa Avrupa Birliği standartları kalitesinde, yılda toplam 3,76 milyar metreküp içme suyu sağladığını, sulama yatırımları ile gıda güvenliğinin teminatı olduğunu belirten Acu, Balkanlar ve Afrika kıtası başta olmak üzere birçok ülkede yer altı suyu çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Birçok ülkeden uzmana Türkiye'de eğitim verdiklerini dile getiren Genel Müdür Acu, Tunus Hidrolik ve Sondaj İşleri Genel Müdürlüğünde görevli 10 uzman için 19-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenen eğitim programıyla "Su sondaj teknikleri" ile yer altı ve üstü su kaynaklarının geliştirilmesi konularında bilgiler aktarıldığını bildirdi.

Tunus heyetinin 20 Ağustos'ta İstanbul'daki tarihi su yapılarında incelemeler yaptığını aktaran Acu, heyettekilerin Melen ve Bolu Tekke Barajları ile Ankara Gerede İçmesuyu Projesi şantiyesinde de incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Genel Müdür Acu, Tunuslu uzmanların perşembe günü Gökpınar Barajı, Ballıkaya Depolama Tesisleri, Gündüzler Barajı şantiyelerine gideceğini, cuma günü ise Ballıkaya Barajı şantiyesini ziyaret edeceğini kaydetti.

Ülke içindeki su temin çalışmalarına 2005 yılında Afrika faaliyetlerini de eklediklerini dile getiren Acu, "Balkanlardan Afrika'ya kadar birçok ülke ile ortak çalışma yürütüyoruz. Birçok ülkeden gelen teknik elemanları daha iyi donatmak, ülkemizdeki bilgi, birikim ve tecrübeyi aktarmak adına eğitimler düzenliyoruz, eğitim sonunda sertifika veriyoruz. Ülke olarak mazlumların yanında yer almak gibi bir misyonumuz var. Bu misyonu devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.