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DSİ'den Afrika'ya can suyu

- Türkiye tarafından Afrika kıtasında yapılan çalışmalarla Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya, Somali ve Somaliland'da 505 kuyu açılarak 1,8 milyon insana su ulaştırıldı - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında Sudan, Cibuti, Nijer ve Moritanya'ya su sondaj makine ve ekipmanları ile su analiz cihazları hibe edildi - Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirmesi için Ambouli Dostluk Barajı yapıldı

DSİ'den Afrika'ya can suyu
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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Afrika kıtasında yapılan çalışmalarla Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya, Somali ve Somaliland'da 505 kuyu açılarak 1,8 milyon kişinin suya kavuşması sağlandı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, DSİ, Türkiye'nin su yatırımlarındaki bilgi birikimi ve tecrübesini Afrika ülkelerine taşıyarak, burada çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla DSİ ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Türkiye Diyanet Vakfı ile diğer sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla bölgede çok sayıda kuyu açıldı.

Su sıkıntısının çok ciddi boyutlara ulaştığı, binlerce insanın temiz suya ulaşamadığı, kişi başı su kullanımının dünya ortalamasının dörtte biri olduğu Afrika'da DSİ tarafından yapılan çalışmalarla, kıta ülkelerine içme ve kullanma suyu ulaştırıldı.

DSİ'ce yapılan su sondaj çalışmaları kapsamında Nijer'de inşa edilen 258 kuyuyla 874 bin kişiye, Somali'de inşa edilen 20 kuyuyla 175 bin kişiye, Somaliland'da inşa edilen 5 kuyuyla da 60 bin kişiye su sağlandı. Burkina Faso'da açılan 84 kuyuyla 260 bin kişi, Mali'de inşa edilen 36 kuyuyla 62 bin kişiye ve Moritanya'da inşa edilen 102 kuyuyla da 419 bin 700 kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildi.

Böylece Nijer, Mali, Burkina Faso, Moritanya, Somali ve Somaliland'da 505 su sondaj kuyusu inşa edilerek 1 milyon 850 bin 700 kişiye yetecek içme ve kullanma suyu sağlanmış oldu.

- Afrikalı mühendislere kuyu eğitimi verildi

Bu ülkelerde eğitim çalışmaları da yürütülürken, Somali'de 3, Sudan'da 3 ve Cibuti'de 1 olmak üzere toplam 7 eğitim amaçlı su kuyusu inşa edildi.

Sudanlı ve Etiyopyalı mühendislere Türkiye'de kuyu sondajı, inşa projesinin hazırlanması, enjeksiyon, jeofizik, jeoteknik ve hidrojeolojik etüt konularında uygulamalı ve teknik eğitim verildi. Bir uzman mühendis Etiyopya'da görevlendirilerek buradaki Kesem Barajı'ndaki enjeksiyon çalışmalarına refakat etti.

Tunuslu 10 uzman için Türkiye'de sondaj teknikleri ile yer altı ve yer üstü su kaynaklarının geliştirilmesi konularında eğitim düzenlenirken, 17 sondör, 12 şantiye şefi ve 7 makiniste de ülkelerinde eğitim verildi.

- Su sondaj makineleri hibe edildi

Gerçekleştirilen etüt ve jeoteknik çalışmaları kapsamında da Etiyopya'da 50 yerleşim yerinde jeofizik etüt çalışmaları yapılarak, su alınabilecek 30 yerleşim biriminde kuyu yeri tespit edildi. Söz konusu 30 kuyu DSİ kontrolünde TİKA tarafından ihale edilerek açtırılırken, 100 bin kişiye yetecek içme ve kullanma suyu temin edildi. Ülkenin Doğu Harar Bölgesi'nde 8 yerleşim yerine 9 kilometrelik isale hattı projesi yapılarak 3 bin 650 kişiye içme ve kullanma suyu sağladı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Sudan, Cibuti, Nijer ve Moritanya'ya su sondaj makine ve ekipmanları ile su analiz cihazları hibe edilirken, Moritanya'da tam teşekküllü su analiz laboratuvarı kuruldu.

DSİ tarafından Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve su alanında iş birliğinin geliştirmesi kapsamında Ambouli Dostluk Barajı da yapıldı. Baraj başkent Cibuti'yi taşkınlardan koruyacak ve içme suyu temini sağlayacak.

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AfrikaDevlet Su İşleriSu
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