DSİ'den çiftçilere yardım eli

EDİRNE (AA) - Edirne'de DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, su seviyesinin düştüğü Tunca Nehri'nde oluşan kum adacıklarını temizleyerek bölge çiftçilere tarlalarını sulama imkanı sunuyor.

Özellikle kış aylarında yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonucu debisi yükselen ve taşkın yaşanan Tunca Nehri, şimdilerde en düşük su seviyesinde akıyor.

DSİ verilerine göre, debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nin birçok yerinde kum adacıkları oluştu.

Tunca Nehri'nin su seviyesinin dip noktalara ulaşmasından nehirden tarlalarını sulayan çiftçiler de olumsuz etkilendi. Nehir suyunun akışına engel olan kum birikintilerini açmak için DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.

Değirmenyeni köyü civarında çalışma yapan iş makineleri nehir yatağında biriken kumları kenara çekip suyun akışını hızlandırırken, suyun pompalar vasıtasıyla toprakla buluşmasını sağladı.

- "Çeltik tarlalarının suya ihtiyacı var"

Değirmenyeni köyü muhtarı Sami Bozkoç, hava sıcaklığının haftalardır yüksek olması nedeniyle nehirdeki su seviyesinin düştüğünü söyledi.

Çeltik tarlalarının suya ihtiyacı olduğunu belirten Bozkoç, DSİ tarafından yapılan çalışmayla suyun tarlalara daha kolay ulaşacağını belirtti.

Kuraklığın bölge çiftçisini olumsuz etkilediğini ifade eden Bozkoç, "Özellikle son 2 gündür tarlarımıza su gitmediğini gördük. Bunun sebebi de yaz aylarında etkili olan kuraklık. Çeltiğin 20 gün daha bol suya ihtiyacımı var. Çiftçilerimiz de suyun azalmasıyla birlikte endişe duyup tarlalarına daha fazla su bastı. Böyle olunca su miktarı daha da azaldı ve tarlalara su gitmez oldu. Biz de DSİ yetkililerine başvurduk. Onlar da bize yardım elini uzattı ve şu anda kepçeyle nehrin eski yatağı diye tabir ettiğimiz alanda kum temizleme çalışması yapıyor. Bölgemizde 10 bin dekarın üzerinde çeltik ekili. İnşallah kuraklık devam etmez. Yoksa verim kayıpları yaşayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.