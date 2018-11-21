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DSİ'den Fırat Kalkanı bölgesine içme suyu desteği

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Fırat Kalkanı bölgesindeki Suriyelilerin acil içme suyu ihtiyacının karşılanması için sondaj kuyuları açıldı - DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Suriye'de yapılan sondaj çalışmalarında başta El Bab olmak üzere Mare, Azez, Çobanbey ve diğer yerleşim yerlerinde toplam 69 su kuyusu açılarak, yaklaşık 432 bin kişiye yetecek içme-kullanma suyu sağlandı"

DSİ'den Fırat Kalkanı bölgesine içme suyu desteği
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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki halkın acil içme suyu ihtiyacının giderilmesi amacıyla yapılan sondaj çalışmalarıyla 69 kuyu açılırken, 432 bin kişiye yetecek içme-kullanma suyu sağlandı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine, Türkiye'de gerçekleştirdikleri projelerin yanı sıra Balkanlar'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya kadar mazlumların gözyaşlarını silmeye ve onlara umut olmaya devam ettiklerini söyledi.

Pek çok ülkeye su temin ettiklerini belirten Aydın, "Özellikle son yıllarda Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle ülkemize sığınanlar ile kahraman güvenlik mensuplarımızın operasyonlarıyla Suriye'de güvenli bölge oluşturulan yerlerde yaşayanların su ihtiyacının giderilmesi için yoğun gayret göstermekteyiz." dedi.

- Eski kuyular rehabilite edildi

Aydın, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki halkın acil içme suyu ihtiyacının temini maksadıyla başta El Bab olmak üzere Mare, Azez, Çobanbey ve diğer yerleşim yerlerinde (Savran ve Akterin) toplam 69 sondaj kuyusu açarak, yaklaşık 432 bin kişiye yetecek içme-kullanma suyu sağlandığını bildirdi.

Şanlıurfa, Hatay ve Kilis valilikleri ile AFAD il müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda toplam 47 sondaj kuyusu açılarak 550 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak içme ve kullanma suyu sağlandığına dikkati çeken Aydın, "Ayrıca, Suriye'de önceden rejim tarafından açılmış ve atıl durumdaki 60 su sondaj kuyusunun ıslahı ve rehabilitasyonu yapılmıştır. Suriye'deki su sondaj çalışmaları devam etmektedir." diye konuştu.

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