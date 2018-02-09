dsm group'un başkanlığını İlker Akar üstlendi

İSTANBUL (AA) - dsm group'un başkanlık görevine İlker Akar getirildi.
dsm group'tan yapılan açıklamaya göre, 1969 yılında İstanbul'da doğan Akar, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesini bitirdikten sonra finans sektöründe iş hayatına başladı.
Akar, 1989-2004 yılları arasında birçok aracı kuruluş ve yatırım bankasında farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra İktisat Portföy yönetiminde genel müdür pozisyonuna geldi.
Finans kariyerine 2004 yılında son verdikten sonra aynı yılın mart ayında dsm group'ta göreve başlayan ve SPK ileri düzey lisansa sahip olan Akar, Ocak 2018 itibarıyla dsm group'un başkanlığını üstlendi.