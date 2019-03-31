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DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz oyunu kullandı

- Haydar Yılmaz: - "Bunun adı demokrasiyse ve böyle bir yarış yapılıyorsa herkesin eşit şartlardan yararlanması gerekirdi"

DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz oyunu kullandı
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ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda kullandı.

Yılmaz, saat 08.30'da oyunu kullanacağı Çankaya Mutlukent Mahallesi'ndeki Ayten-Şaban Diri İlkokulu'na geldi.

Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, "4392" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Yılmaz, oy kullanma işleminin ardından seçimlerin "Türkiye ve Ankara için hayırlı olması" dileğinde bulunarak, "Bu, bir yerel yönetim seçimiydi ama hiç yerel yönetim seçimi gibi olmadı. O kadar seçim yaşadım, özellikle 1977 seçimlerinden itibaren çok ciddi anlamda seçimleri takip ettim çünkü belli görevlerde bulunmuştum fakat bu sefer yapılanları, ne içime sindirebildim ne de 21. yüzyıla yakıştırabildim." dedi.

Seçim sürecinde olumsuz yaklaşımlara maruz kaldıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz seçime başladığımız günden itibaren pankartlarımız aynı yerde bir gün dahi kalmadı. Tamamı, her tarafta sanki bir ekip oluşturulmuş gibi kesildi. Bu 21. yüzyıl Türkiyesi'ne yakışmayan bir tavırdır. Dilerim ki hiç olmazsa bundan sonra böyle olmaz çünkü bunun adı demokrasiyse ve böyle bir yarış yapılıyorsa herkesin eşit şartlardan yararlanması gerekirdi. Bundan DSP olarak yararlanamadık ama ne olursa olsun, sonuç olarak ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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