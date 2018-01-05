DSP Genel Başkanı Aksakal, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bütün siyasi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olarak da ortaya çıkmasını öneriyoruz. Bu çerçevede biz DSP olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Aksakal, bir dizi ziyaret için geldiği Tekirdağ'da Vali Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti.

Burada bir gazetecinin "CHP ile ittifak söz konusu mu?" sorusu üzerine, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Türkiye'de iki adaylı bir ortamın oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Aksakal, şunları kaydetti:

"Şuna inanıyoruz biz; Siyasi partiler seçimlere girmek ve devleti yönetmek için kurulurlar. Türkiye'yi bir başka mecraya sürüklemeye çalışan anlayış var. Yani iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı ortamı ya da iki partili bir sistem dayatması var. Biz buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Bütün siyasi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olarak da ortaya çıkmasını öneriyoruz. Bu çerçevede biz DSP olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."











