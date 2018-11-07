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DTD Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da yapıldı

- DTD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Güleç: - "Modern bir demiryolu altyapınız olmadığı sürece hiçbir lojistik koridor sizin üzerinizden geçmez"

DTD Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ'da yapıldı
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TEKİRDAĞ (AA) - Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ'da yapıldı.

ASYAPORT'taki toplantıya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Güleç, genellikle yönetim kurulu toplantılarını demiryollarının ayrılmaz bir parçası olan limanlarda yapmayı çalıştıklarını söyledi.

Demiryolu ile limanların lojistik hatlar açısından önemli olduğuna işaret eden Güleç, "Türkiye eğer lojistik hatlar üzerinde olmak istiyorsa demiryolu ile liman bağlantılarının çok iyi olması lazım. Onun için yönetim kurullarımızı değişik limanlarımızda yapıyoruz." dedi.

Toplantıda üyelerden gelen şikayet ve talepleri değerlendirdiklerini vurgulayan Güleç, sorunların çözümü noktasında yoğun çaba sarf ettiklerini aktardı.

Güleç, Türkiye'nin son dönemde yolcu taşımacılığı anlamında önemli bir ivme yakaladığını, bunun yük taşımacılığında da yakalanmasını arzu tetiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Çünkü modern bir demiryolu altyapınız olmadığı sürece hiçbir lojistik koridor sizin üzerinizden geçmez. Türkiye yer olarak lojistik koridorlarının üzerinde olan bir ülke. Demiryolu taşımacılığının en önemli faydası çevre. Ayrıca Türkiye devamlı büyüyen, gelişen ve taşıma miktarları artan bir ülke. Bunu devamlı karayolarıyla yapamayacaksınız. Her ülkenin en büyük ihracatı komşularıyladır. Bizim komşularımızla doğru düzgün demiryolu bağlantımız yok. En azından komşularımızla doğru düzgün bir demiryolu bağlantımız olması lazım."

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