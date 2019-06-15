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Duayen gazeteci Eyüp Karadayı yaşamını yitirdi

Gazeteci, yazar ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Eyüp Karadayı, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Duayen gazeteci Eyüp Karadayı yaşamını yitirdi
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Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi ve kulübün eski yöneticilerinden gazeteci-yazar Eyüp Karadayı 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden gazeteci-yazar Eyüp Karadayı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Spor basınının duayen isimlerinden gazeteci-yazar, Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Eyüp Karadayı'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Eyüp Karadayı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, basın ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz"

Konuyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı açıklama ise şöyle:

"Kulübümüz 731 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi, eski yöneticilerimizden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı’nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Eyüp Karadayı’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere yakınları, sevenleri ile camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz"

Bu sabah saat 06.30'da yaşama gözlerini yuman merhumun cenazesi, yarın (16 Haziran Pazar) Karacaahmet Şakirin Camii’nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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