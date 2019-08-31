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Dubai Havalimanı'nda çalışmalar ekonomik kriz nedeniyle durduruldu

ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yıllık 250 milyondan fazla yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak tasarlanan Dubai'deki El-Mektum Uluslararası Havalimanı'ndaki genişletme çalışmaları,...

Dubai Havalimanı'nda çalışmalar ekonomik kriz nedeniyle durduruldu
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ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yıllık 250 milyondan fazla yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak tasarlanan Dubai'deki El-Mektum Uluslararası Havalimanı'ndaki genişletme çalışmaları, Körfez Arap ülkelerindeki ekonomik sorunlar nedeniyle durdu.

Bloomberg'in haberine göre, Dubai'deki El-Mektum Uluslararası Havalimanı'ndaki genişletme çalışmaları, Körfez bölgesindeki ekonomik durgunluk nedeniyle durduruldu.

BAE'nin Emirates Hava Yolları için 36 milyar dolarlık dev bir aktarma merkezi olması planlanan havalimanının ilk aşamasının tamamlanması için öngörülen süre 5 yıl ertelendi.

Dubai Havalimanları yönetiminden yapılan açıklamada, uzun vadeli planların gözden geçirildiği ve detaylarının henüz netleştirilmediği belirtildi.

Bölgesel gerilimler ve düşük petrol fiyatları sebebiyle Dubai ekonomisi geçen yıl yüzde 1,9 ile küresel daralmanın yaşandığı 2009'dan bu yana en düşük büyüme hızına ulaşmıştı. Turizm sektörü 2017'den beri durgunluğunu sürdürüyor. Bununla birlikte Emirates Hava Yollarının da Airbus'tan alacağı A-380 süper jumbo uçakların siparişlerini gözden geçirme kararı aldığı ifade ediliyor.

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