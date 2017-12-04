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Düğün günü karısını öldüren adam tutuklandı

- Bursa'da düğün günü evlerinde çıkan tartışmada nikahlandığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı

Düğün günü karısını öldüren adam tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da, ailelerinin onayı olmadan önceden nikahlandığı karısını düğün günü çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Düğün gününü sabah saatlerinde resmi nikahlı eşini bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan zanlı Metehan Y'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Güllü Y. (20) ailelerinin onay vermemesine rağmen Metehan Y. (21) ile nikah kıyarak evlenmiş ve Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'ndeki bir evde birlikte yaşamaya başlamıştı. Bir süre önce ailelerinin onayı üzerine çift, düğün yapmaya karar vermişti. Geçtiğimiz hafta kına merasimini yapan çift, dün evlerinin mutfağında tartışmaya başlamıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine Metehan Y. eşi Güllü Y'yi ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçmıştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güllü Y. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de zanlı Metehan Y'yi aynı mahalledeki bir meyve bahçesinde gözaltına almıştı.

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