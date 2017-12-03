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Düğün konvoyundaki arbedede 2 polis yaralandı

- Gaziantep'te, düğün konvoyunda havaya ateş açan kişi ve yakınları ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 2 polis hafif yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

Düğün konvoyundaki arbedede 2 polis yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, düğün konvoyunda havaya ateş açan kişi ve yakınları ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 2 polis hafif yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde bir düğün konvoyundan havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Konvoyu 100. Cadde'de durduran yunus ekipleri, havaya ateş eden kişiyi gözaltına almak istedi. Bu sırada şüpheli ve konvoydakiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Çıkan arbedede 2 polis memuru hafif yaralandı. Olay yerine takviye ekiplerin sevk edilmesinin ardından 3 kişi gözaltına alındı. Yaralanan polislere 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

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