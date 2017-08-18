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Düğün sezonu çiçekçileri sevindirdi

- TÇB Başkanı Başaran: - "Düğün sezonu ekonomiyi canlandırıyor. Sezon, çiçekçilik sektörünü besleyen en önemli itici güç olmaya devam ediyor"

Düğün sezonu çiçekçileri sevindirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, düğün sezonunun, çiçekçilik sektörünü besleyen en önemli itici güç olmaya devam ettiğini belirtti.

Başaran, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde düğün sezonunun devam ettiğini belirtti.

Nikah törenlerinin vazgeçilmezi çiçeklere olan rağbet dolayısıyla sektörde ciddi hareketlilik yaşandığını vurgulayan Başaran, "Düğün sezonu ekonomiyi canlandırıyor. Sezon, çiçekçilik sektörünü besleyen en önemli itici güç olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çiçekçilik sektörünün yanı sıra pek çok ticari işletme için düğün sezonunun olumlu etkileri olduğunu kaydeden Başaran, İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana başta olmak üzere büyük şehirlerde ciddi hareketlilik gözlense de düğünlerini memleketlerinde yapanlar sayesinde Anadolu'daki esnafın da ciddi ekonomik katkı sağladığını kaydetti.

İsmail Başaran, düğünlerin vazgeçilmez hediyesi altın yerine damat ve geline çiçek almayı tercih edenlerin de olduğuna dikkati çekerek, yeni evlenen çifte hem altın hem de çiçek gönderenlerin de olduğunu ancak düğünlere hediye çiçek gönderiminin arttığını belirtti.

Bu yılın en popüler çiçeğinin Ekvator gülleri olduğunu, gelin eli çiçeklerinin bunlarla aranje edildiğini aktaran Başaran, şöyle devam etti:

"TÇB olarak belirlenmiş bazı fiyat standartlarımız bulunuyor. TÇB bünyesinde hizmet veren 'www.cicekfilosu.com' aracılığıyla satışı gerçekleştirilen çiçeklerde; gelin eli çiçeği 100 ile 250, özel ürünlerde ise 500 liraya kadar fiyat çıkabilir. Gelin arabası süslemesi ise 100 liradan başlıyor. Özel tercihlere göre 750 liraya kadar, ayaklı çelenk ise 120 liradan başlıyor 300 lira arasında değişiyor. Ortalama şekilde düşündüğümüzde yeni evlenecek çiftler; gelin eli çiçeği, araba süslemesi ve düğün masası çiçeği ile birlikte 600 lira gibi bir rakamı gözden çıkartmalılar."

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