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Düğün yolunda trafik kazası: 6 yaralı

- Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, düğüne giden ailenin bulunduğu hafif ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Düğün yolunda trafik kazası: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, hafif ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tolgahan Zengin (22) idaresindeki 16 JIF 52 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum karayolu Pişkidağ köyü mevkisinde, Zikrettin Karakaş'ın (41) kullandığı 24 DH 289 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kamyonette sıkışan sürücü ve babası Sahattin Karakaş (75) ile Talet Aktaş (57), vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Kazada, kamyonetteki 3 kişi ile hafif ticari araçtaki Ebru Ulusoy (37) ve çocukları Nisanur (8) ve Vuslat Sıla (11) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada, Ulusoy ailesinin Bursa'dan Erzurum'un Oltu ilçesine, bir yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.


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