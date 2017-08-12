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Düğünde havaya açılan ateşte mermi isabet eden kişi öldü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi öldü.İlçenin Kalaycık köyünde gerçekleştirilen düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla...

Düğünde havaya açılan ateşte mermi isabet eden kişi öldü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde bir düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi öldü.

İlçenin Kalaycık köyünde gerçekleştirilen düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla havaya ateş açıldı.

Seken merminin isabet ettiği Erol Düzgüncü, yaralandı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Düzgüncü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, silahı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


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DüğünMermi Isabet EtmeÖlümTokatTurhal
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