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Düğünlerde “altın gibi“ takılan ev aletleri kampanyası

Beyaz eşya, tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerinin takı olarak hediye edilmesini sağlayan sıra dışı yenilikle, evlenecek çiftlerin ev kurmaları daha kolaylaşıyor.

Düğünlerde “altın gibi“ takılan ev aletleri kampanyası
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Düğünlerde gelenekselleşen takı törenine yeni bir boyut kazandıran Vestel, beyaz eşya, tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerinin takı olarak hediye edilmesini sağlayan bir kampanya başlattı.

Vestel açıklamasına göre, şirket, beyaz eşya, tüketici elektroniği ve ev aletlerinin hediye edilmesini kolaylaştıran sıra dışı bir yeniliğe imza atıyor. Düğünlerde altın takma modasına yeni bir boyut kazandıran bu yenilikle Vestel, evlenecek çiftlerin ev kurmasını da kolaylaştırıyor.

Seçili Vestel mağazalarında satılan TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, ütü ve el blender seti olmak üzere toplam 7 farklı ürün grubundaki altın formundaki ürün takısı, düğünde ya da sonrasında yeni evli çiftlere hediye olarak verilebiliyor.

Takıların arkalarına işlenen kodlarla Vestel mağazalarından ve "vestel.com.tr" adresinden ürünler kolaylıkla alınabiliyor. Takılar tıpkı bir hediye çeki gibi istenilen herhangi bir ürünün alımında kullanılabiliyor. Üstelik bu altınlar değerini kaybetmiyor.

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