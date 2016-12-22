Düğünlerin vazgeçilmezi

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Uzmanlar, düğün salonlarında sıklıkla kullanılan ve görsel olarak eğlenceye renk katan volkanların, kapalı ortamlarda yakılması nedeniyle sağlık açısından riskli olduğu uyarısında bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Erginel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç ve dış ortamlardaki hava kirliliğiyle ilgili parametrelerin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere halk sağlığıyla ilgili hizmet veren kuruluşlar tarafından kontrol ve takibinin yapıldığını söyledi.

Sağlık için bazı zevklerden vazgeçilmesi gerektiğini aktaran Erginel, "İç ve dış ortam hava kirliliğinden kasıtla ortaya çıkan bazı gaz, toz, duman ve sis gibi ortamları lekeleyen ya da zehirleyen maddelerin zevk için kullanılması, özellikle astım ve kronik bronşit gibi önemli sağlık problemlerine yol açmaktadır." dedi.

- "Kanserojen potansiyelleri var"

Erginel, volkan gibi kimyasal maddelerin kullanımı konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Özellikle düğün, maç ortamlarında, kutlama günlerinde gündeme gelen çeşitli volkan ve benzeri ürünlerin kullanılmaması üzerinde durarak sağlığa etkileri hakkında vatandaşları bilgilendirmemiz gerekiyor. Düğün salonlarında sıklıkla kullanılan ve görsellik katan volkanlar, sağlık açısından risklidir çünkü bunlar kutlama esnasında kapalı ortamlarda kullanıldıkları için uçucu solventler ve yanıcı maddeler ile kimyasal ajanların ortama deşarjına neden olmaktadır. Bunlar da üst solunum yollarında tıkanma hissi uyandırarak duyarlı kişilerde nefes darlığı ve astım gibi rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Bunların ötesinde kanserojen potansiyelleri nedeniyle kanser riski de oluşturmaktadır."

Erginel, değişik isimlerle satılan ve birçok yerden temin edilebilen kimyasal ürünlerin göze hitap ederken sağlığı riske attığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sis bombası, meşale, volkan gibi isimlerle satılan bu ürünler elbette karşıdan bakıldığında hoş duruyor fakat bulunduğumuz ortamda özellikle bu tarz ürünlere karşı alerjisi olan insanlar birden rahatsızlanabiliyor. Sebebinin bu madde olduğunu bile fark etmeyebilir. Hem kendimize hem de çevremizdeki insanlara sağlık bakımından zarar vermemek adına bu tarz ürünleri kullanmamamız gerekiyor."

- Bebek, hamile ve yaşlılar

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Mirici de son yıllarda düğün, eğlence, kutlama ve toplantılarda, volkan adı ile bilinen patlatıldığında etrafa çok miktarda gaz, duman ve küçük parçacık dağılmasına neden olan gösteri araçlarının kullanıldığına işaret etti.

Bu şekilde ortalığa saçılan gaz, duman ve küçük zerreciklerin solunum sistemine büyük oranda zarar verdiğini vurgulayan Mirici, şöyle devam etti:

"Bu tablo, tıbbi olarak iç ortam hava kirliliği olarak tanımlanabilir. Özellikle bebekler, hamile kadınlar ve yaşlılar bu gösteri araçlarından olumsuz etkilenebilirler. Bu etkilenme, patlama işlemine olan uzaklık, patlatılan malzemenin cinsi ve zararlı maddelerin yoğunluğuna göre değişir. Zararlı maddelere kısa süre ve sadece bir kez maruz kalanlarda bile göz yaşarması, burun akıntısı ve nefes darlığı yakınmaları ortaya çıkabilir."



Bu belirtilerin ortamdaki havanın yenilenmesi ve zararlı maddelerin uzaklaştırılmasıyla düzelebileceğine dikkati çeken Mirici, şunları kaydetti:

"Sağlıklı erişkinlerde de yoğun bir şekilde duman ve gaza maruz kalmak akciğerin zarar görmesine ve acil müdahale gerektirecek hastalık tablolarına yol açabilmektedir. Daha önceden akciğer hastalığı olanlarda ise farklı sorunlar ortaya çıkabilir. KOAH ve astım hastaları, bu tarz maddelerle yapılan patlatma işlemlerinden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. Aksi takdirde hastalık belirtileri, özellikle nefes darlığı artabilir ve hastaneye başvurmaları gerekebilir."