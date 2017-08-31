Düğünü için adeta kreasyonunu tasarladı

İSTANBUL (AA) - Gazetecilik mesleğini bırakıp terzi olmaya karar veren ve gelinliğinin yanı sıra bu özel gününde giymeleri için annesine, ikizine, 2 kuzenine ve 3 arkadaşına da kıyafet diken Merve Soydemir, düğününde adeta kreasyonunu sergilemeye hazırlanıyor.

Hikayesi yaklaşık 4 bin yıl önce eski Mısır'daki genç kızların giydiği kat kat pileli beyaz keten kumaştan tasarlanan elbiseye dayanan gelinlik, her genç kızın rüyasını süslemeye devam ediyor.

Bunlardan biri de annesinin teşvikiyle 10 yaşında eline iğne iplik almaya başlayan ve üniversite mezunu olmasına rağmen mesleğini yapmayarak terziliği seçen 30 yaşındaki Merve Soydemir.

Eylül ayında evlenecek olan Soydemir, hayalindeki gelinliği kimsenin dikemeyeceğini düşünerek "Terzi kendi söküğünü dikemez." sözünü boşa çıkarırcasına dikiş makinesinin başına geçti.

"Çiçeği burnundaki terzi" Soydemir, tasarladığı gelinliğini gönlüne göre dikti. Bu mutlu gününün koşturmacası arasında annesini, ikiz kardeşini, kuzenlerini ve arkadaşlarını da unutmayan Soydemir, onların da düğünde giyecekleri kıyafetleri tasarlayarak, dikti. Soydemir, böylece kendi düğününde yeni kreasyonunu sunmuş gibi olacak.

- "İşe mutlu gidip gelmek çok güzel"

Merve Soydemir, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, annesinin 10 yaşlarında eline iğne iplik vermesi sayesinde dikişle tanıştığını ifade etti.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduğunu belirten Soydemir, yaklaşık 3 yıl gazetecilik yaptığını anlattı.

Soydemir, "Sonra mesleği sevmediğimi anlayıp kendi sevdiğim bir branş üzerine gitmeye karar verdim. Modelistlik eğitimi aldım, belli yerlerde staj yaptım, el işçiliği öğrendim. Sonra bir tasarımcının yanında işe girdim ve 3,5 yıldır çalışıyorum. Çok memnunum, işimi severek yapıyorum, mutlu bir şekilde işe gidip gelmek benim için çok güzel bir şey." diye konuştu.

Dikmeyi bilince yapılan diğer işlerin de kolay beğenilmediğini anlatan Soydemir, evlenme kararının ardından kına gecesi kıyafeti ve gelinlik konusunu nasıl halledeceğini düşünmeye başladığını söyledi. Bunları kendi dikmeye karar veren Soydemir, bu özel kıyafetleri için kullanacağı malzemelerin en iyisini ve güzelini bulmak amacıyla gezip dolaştığını aktardı.

Soydemir, "Açıkçası kendim dikmeyi bildiğim için başkalarına nedense güvenemedim. İstediğim, hayalimdeki gelinliği anlatsam da yapamayacaklarını düşünüp, kendim yapmaya başladım. Kendim tasarlayıp dikmeye başladım. Kumaşını kendim seçtim, hazır bir şeyle yetinmedim, farklı farklı dantel çeşitleri kullandım. Astar olarak saten kullandım, üzeri tül, klasik ama kendim için tasarım. Kendi diktiğim gelinliği çok beğendim." ifadelerini kullandı.

- Annesine, kardeşine, kuzenlerine ve arkadaşlarına da kıyafet dikti

Merve Soydemir, düğününde giymeleri için annesine, ikiz kardeşine, 2 kuzenine ve 3 arkadaşına da kıyafet diktiğini belirterek, bu işlerin yorucu olduğunu ama severek yaptığı için sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Gelinliğin bir gelin için çok özel bir kıyafet olduğunu vurgulayan Soydemir, "Ama o gün, içinde rahat etmek daha önemli. Güzelliği, şıklığı, herkes içinde ayırt edilmesinin yanı sıra gelinliği gelinin de severek giymesi gerekiyor. Değerli bir gün, değerli bir kıyafet. Her iki taraf için de damadın da beğenmesi gerekiyor." dedi.

Gelecekte bir kızı olursa gelinliğini giymesini arzu edeceğini dile getiren Soydemir, "Ama moda çok çabuk değiştiği için giyer mi, ister mi bilmiyorum ama ben saklayacağım. Severek diktiğim için dolabımın baş köşesinde duracak." ifadelerini kullandı.

Merve Soydemir, gelinlikteki son trendi de "Sadeliğe doğru gidiyor. Tarlatansız, kabarık olmayan gelinlikler tercih ediliyor. Kır düğünü tarzı düğünlere, daha sade gelinliklere yöneliyoruz. Sadelik önem kazandı." sözleriyle açıkladı.