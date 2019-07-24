Düğününüze uygun parfümü nasıl seçersiniz? İşte yaz düğünleri için parfüm rehberi

Uzmanlara göre gelin ve damat adaylarının düğünden en az bir ay önce parfümünü seçmesi ve kullanmaya başlaması gerekiyor. Düğün günü yapılan denemeler genellikle kişiyi çok da memnun etmeyen sürpriz sonuçlar doğurabiliyor.



Düğün parfümünü seçerken, hem ruhuna hem tenine hem de cebine uygun bir parfüm isteyenlerin ilk tercihi Loris Parfüm’ün koku uzmanları, gelin ve damatlara her zamanki hafif parfümlerin dışında kalmalarını ve daha cesur olmalarını tavsiye ediyor.



Bu seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken ilk kural; o günü, o kokuyla anımsayacakları bir parfüm seçmek! Eğer gelin veya damat adayı genellikle ağır parfümleri tercih ediyorsa düğün günü tercihlerini ince eleyip sık dokumalı! Zira kokusu çok ağır, fazla iddialı, çok baharatlı parfümler düğün gecelerinin romantik dokusuna uymuyor.



Koku seçiminde parfüme zaman tanımak da önemli konular arasında. Bir kokunun tende geçirdiği zaman, olgunlaşması ve gerçek performansını gösterebilmesi için önem taşıyor. Bu nedenle parfümleri satın alınan dakika içinde değerlendirmemek, tende geçirdikleri süre içinde nasıl olgunlaştıklarına tanıklık etmek en doğru parfümü bulma konusunda önemli rol oynuyor.



Çevrenize danışın!



Parfümünüzü seçerken müstakbel eşin veya arkadaşların fikrini almak da karar verme sürecini kolaylaştırıyor. Diğer kişilerin parfüme verdikleri tepki ve gelin ya da damak adayının zevki birleştiğinde memnun edici sonuçlar ortaya çıkıyor.



Düğün parfümünüzü alırken acele etmemek, onlarca parfüm koklayıp burnu yormamak ve mümkünse kararı bir gün sonra vermek seçimin doğruluğunu artıran unsurlardan.

Uzmanlara göre parfümü nabız noktalarına yani bileklerde, kulak arkasında, dirseklerde ve ayak bileklerine uygulamak ise kokunun etkisini uzatıyor. Ters sıcaklıklar parfümün kokusunu değiştirebildiği için parfümü aşırı soğuk veya sıcağa maruz bırakmamak da büyük önem taşıyor.



Unutulmaz anlar için unutulmaz kokular…



Loris Parfüm’ün koku uzmanları düğünün en güzel kızına aydınlık ve bir o kadar da sihirli bir koku öneriyor. Loris Parfüm Frequence Serisi K-270 kodlu parfüm çiçeksi ve odunsu aromaların birleşimi enfes bir karışım. Yasemin ve safran ile birlikte ışıldıyor. Nergisler ve sedir ağaçları da bu ışıltıya güç katıyor. Ambergris ise kokunun temellerini dolduruyor ve kalıcılığını garantiliyor.



Damatlar için ise bu yaz asaletin kokusu olan Loris Parfüm Frequence Serisi E-178 kodlu parfüm öne çıkıyor. Asil, kendinden emin ve kararlı erkeklerin kokusu E -178, damadı düğün gecesinin prensi haline dönüştürmek için kusursuz bir iksir. E-178, üst notalarında bergamot aromalarını taşıyor. Ambergillerden üretilen Ambroxan, parfüme odunsu bir yumuşaklık ve derinlik katıyor. Biber, lavanta ve sedirin desteğiyle parfümün etkisi daha da artıyor.