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"Dumansız Hikayeler Liselerarası Kısa Film Yarışması"

- Türkiye genelindeki lise ve dengi okullardan öğrencilerin katılabileceği yarışmaya 1 Nisan'a kadar başvurulabilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigarayla Savaş Derneği, Türkiye genelindeki lise ve dengi okullardan öğrencilerin katılabileceği, "Dumansız Hikayeler Liselerarası Kısa Film Yarışması" açtı.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinden (TSSD) yapılan açıklamaya göre dernek, Milli Eğitim Bakanlığının desteği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinin katkılarıyla sigarasız bir hayatı özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye genelindeki lise ve dengi okullardan öğrencilerin katılabileceği bir yarışma düzenledi.

"Dumansız Hikayeler Liselerarası Kısa Film Yarışması", günümüzde insanlığın karşılaştığı en önemli sorunlarından biri olan, insan hayatını ve sağlığını ciddi şekilde tehdit eden sigaraya karşı insanlığı korumayı, bu insanlık düşmanı madde ve bu maddeyi koruyan tüm oluşumlarla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Son katılım tarihi 1 Nisan olan yarışmayla ilgili detaylara "www.ssder.org.tr" adresinden erişebilecek.

Yarışmada ödül kazanan eserler ve sahipleri, 23 Nisan'da açıklanacak. Ödül töreni 4 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR) gerçekleştirilecek.

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Dumansız HikayelerTSSDTürkiye Sigarayla Savaş DerneğiYarısma
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