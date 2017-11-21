DÜNBALFED'den Kütahyalı'ya tepki

İSTANBUL (AA) - Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu (DÜNBALFED), Boşnaklara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

Genel Başkan Recep Varol, Bayrampaşa'daki genel merkez binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında önceki gün yayımlanan futbol programında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak halkına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Varol, Kütahyalı'nın her zaman insanları aşağılayıcı, rencide edici, küçümseyici, Türk toplumunun örf, ahlak ve gelenekleri ile hiç bağdaşmayan söylem ve tavırlar sergilediğini belirtti.

Kütahyalı'yı, "kardeşlerine yönelik yapmış olduğu bu alçakça söyleminden ötürü büyük bir kin ve nefretle kınadıklarını" ifade eden Varol, yargı ve RTÜK'ü söz konusu olaya ilişkin göreve davet ettiklerini kaydetti.