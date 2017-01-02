Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var

'Dünya 5'ten büyüktür ilkemizi unutmayın'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BMGK 5 yeni geçici üyesini tebrik etti ve "Dünya 5'ten büyüktür ilkemizi hatırda tutarak BMGK çalışmalarına katkıda bulunmalarını bekliyoruz." dedi.

'Dünya 5'ten büyüktür ilkemizi unutmayın'

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 yeni geçici üyesini tebrik etti ve "Dünya 5'ten büyüktür ilkemizi hatırda tutarak BMGK çalışmalarına katkıda bulunmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabında paylaştığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"1 Ocak'ta iki yıllık süreleri başlayan BMGK'nın geçici 5 yeni üyesi Etiyopya, Bolivya, Kazakistan, İsveç ve İtalya'yı kutluyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' ilkemizi hatırda tutarak BMGK çalışmalarına katkıda bulunmalarını bekliyoruz."

BMGK'da 2 yıllık görev süreleri sona eren Venezuela, Malezya, Yeni Zelanda, İspanya ve Angola, Konsey'e veda etmiş, bu üyeler yerine haziranda yapılan seçimi kazanan Etiyopya, Bolivya, Kazakistan, İsveç ve İtalya göreve başlamıştı.

15 üyeli Konsey'de ABD, Rusya, Fransa, Çin ve İngiltere daimi üyeler olarak yer alıyor. Geçici 10 üye ise 2 yıllığına seçiliyor ve her yıl beşi değişiyor.

2017 sonunda da Japonya, Ukrayna, Uruguay, Mısır ve Senegal'in görev süreleri sona erecek ve bu üyelerin yerine yıl içinde beş yeni ülke seçilecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.