Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi Ankara'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Akıllı şehir uygulamaları alanında yerli ve uluslararası yatırımcıları bir araya getirecek Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi (WICS) 13 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek.

Yapılan açıklamaya göre, EurAsia Strategies tarafından düzenlenen akıllı şehirler alanının iş dünyasındaki en önemli etkinliği WICS, Sheraton Otel'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki akıllı şehirler gündeminin sunulacak bildirilerle ve interaktif panellerle tartışılacağı zirveye, alanında uzman yerli ve yabancı konuklar, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Zirvede, "Liderler Paneli: 21. Yüzyılın Akıllı Şehirleri", "Akıllı Şehirlere Dönüşümde Global Stratejiler", "Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar: Rüzgar, Güneş, Biyoyakıtlar", "Akıllı Şebekeler, Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji", "Akıllı Şebekeler ve Yeni Teknolojiler", "Akıllı Şehirlerde Güvenlik", "Akıllı Şehirlerde Telekomünikasyon", "Akıllı Şehirlerde Sağlık", "Belediye Başkanları Paneli", "Akıllı Şehirlerde Turizm", "Büyük Veri ve Bulut Bilişim" ve "Akıllı Ulaşım Sistemleri" gibi başlıklar ele alınacak.





- "Zirve ile ekonomiye destek olmayı hedefliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen EurAsia Strategies Genel Müdürü Fatih Aydın, zirve kapsamında önde gelen hedeflerinden birisinin hızla gelişmekte olan akıllı şehir proje uygulamaları kapsamında yerli ve uluslararası yatırımcıları bir araya getirmek olduğunu belirterek, "Böylece ülke ekonomimize katkıda bulunacak işbirliklerinin yapılmasını sağlamak ve akıllı şehirlere geçişe bu üst düzey zirve vesilesi ile destek olmaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sadece bilişim ve iletişim teknolojileri sektör hacminin 2023 yılına kadar 160 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna diğer sektörleri ve başlıkları da dahil ederseniz akıllı şehirler alanı hem Türkiye'de hem de bölgede ekonomiye katma değer katacaktır. Şirketler için de önemli iş birliği fırsatları söz konusu. Türkiye, önümüzdeki yıllarda bölgeye ve gelişmekte olan diğer ekonomilere örnek olacak akıllı şehirler projeleri ile önemli bir hub da olacaktır.

Tüm dünyada şehirlerimizi daha akıllı hale getirerek bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak ve şehir yaşamındaki pek çok soruna akıllı şehirler teknolojileri ile çözümler üretmemiz mümkün. Dünyada çok sayıda ülkede akıllı şehirler üzerine projeler üretiliyor ve ulaşımdan enerjiye ve inşaata kadar akıllı sistemlerden yararlanıyorlar. Sıfır karbon emisyonlu ve çevresel açıdan sürdürülebilir ve akıllı şehirleri kurmak hayal değil."