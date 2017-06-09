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Dünya Akreditasyon Günü

ANKARA (AA) - Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve uluslararası kuruluşların müşterek girişimleriyle her yıl 9 Haziran’da kutlanan "Dünya Akreditasyon Günü"nün bu yılki teması “Akreditasyon: İnşaat Süreçleri ve Yapılaşmış Çevrede...

Dünya Akreditasyon Günü

ANKARA (AA) - Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve uluslararası kuruluşların müşterek girişimleriyle her yıl 9 Haziran’da kutlanan "Dünya Akreditasyon Günü"nün bu yılki teması “Akreditasyon: İnşaat Süreçleri ve Yapılaşmış Çevrede Güvenin Tesisi” olarak belirlendi.

Dünya Akreditasyon Günü çerçevesinde Ankara Point Hotel’de akreditasyon ve kalite bilincinin artırılması, akreditasyonun daha geniş kitlelere ulaştırılması konularında düzenlenen programa Ankara, İstanbul ve Konya ticaret odaları, Ankara Sanayi Odasından ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücel, burada yaptığı konuşmada, akreditasyonu ve belgelendirmeyi dünyada gelişmiş toplumların kullandığını söyledi.

Söz konusu kavramların TÜRKAK'ın kuruluş yıl dönümü olan 1999'da Türkiye'de hayat bulduğunu belirten Yücel, "TÜRKAK, AB sürecinin bir getirisi olarak ortaya çıktı. AB de gelişmiş standartlar manzumesi olarak ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Yücel, AB sayesinde tanışılan bu kavramların içinin doldurulduğu vakit anlam taşıyacağını vurgulayarak TÜRKAK'ın 2012'de AB Bakanlığı ile ilişkili hale getirildiğini sözlerine ekledi.

Katılımcılar, konferans sonrasında verilen iftara iştirak etti.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyet göstermelerini ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü tesis etmek amacıyla 1999 yılında kurulan TÜRKAK, Türkiye'de akreditasyon hizmeti sunuyor.


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Ahmet YücelDünya Akreditasyon GünüTürk Akreditasyon Kurumu
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