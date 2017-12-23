ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oylanan Kudüs tasarısına ilişkin ABD yönetimini eleştirerek, "Zulmederek büyük olamazsın. Herkesi karşına alarak büyük olamazsın. Baskıyla herkesi korkutamazsın, yıldıramazsın. İşte tokadı yedin. Neymiş efendim para vermeyecekmiş. Parasını kesecekmiş. Dünya, 'Al paranı yüzüne çal' dedi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da havalimanında kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Sevgi gösterisinde bulunulan Çavuşoğlu'na, Türk ve Filistin bayrakları sallanarak "Kudüs İslam'dır", "Antalya seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapıldı.

Hazırlanan platformda kendisini karşılayanlara seslenen Çavuşoğlu, Antalyalıların Filistin, Kudüs ve ümmet için Antalya'ya yakışan bir hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Antalya'ya ve Türkiye'ye hizmet etmek için gayret sarf ettiklerini belirten Çavuşoğlu, Antalyalı hemşehrilerinin söz konusu Türkiye, demokrasi olunca herkesten önce koştuğunu kaydetti.

Sorumluluklarının sadece yurt içi ve dışında yaşayan vatandaşlarla sınırlı olmadığına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyadaki mazlumların, 2 milyar ümmetin tek umudu olduğunu vurguladı.

"Türkiye'den daha fazla mazluma, ümmete sahip çıkan bir ülke oldu mu? İnsani yardım yapan, mülteciye kucak açan başka bir ülke var mı?" diyen Çavuşoğlu, "Zalime karşı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha güçlü bir duruş sergileyen bir millet var mı? Son günlerde bazı haddini bilmezler ecdadımıza dil uzatıyor. Fahrettin Paşa'ya dil uzatıyor. Cumhurbaşkanımızın sorduğu gibi Fahrettin Paşa ve arkadaşları, Türk milleti Medine'yi savunurken sen neredeydin? Peki sen geçmişini de bilmiyorsun. Dünü de bilmiyorsun. Senin öyle bir asil bir baban vardi ki Türkiye'nin de Türk milletinin de kıymetini biliyordu. Sen kime hizmet ediyorsun? Haddini bilmez. Sen önce Türk milletine ve Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatmadan abdest alıp namaz kılman lazım. Haddini bil." ifadelerini kullandı.

New York'ta sadece Filistin için değil, Birleşmiş Milletler kurulduğundan bu yana tarihinin en hassas kritik oylamasının olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Orada Filistin Dışişleri Bakanı'nın yanında kim vardı? Bu kardeşiniz. Bu kardeşinizden başka Dışişleri Bakanı var mıydı orada. Bu hadsizlerden bir tanesi var mıydı? Siz ancak sözde Müslümanlara sahip çıkarsınız. Zor geldiği zaman efendilerinizden korkup sesinizi çıkaramıyorsunuz. Bir tek Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları sesini çıkarabiliyor." dedi.

Büyük sorumluluklarının olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, o sorumlulukları yerine getirmek için Cumhurbaşkanı liderliğinde gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

- "Dünyanın onuru ve oyu o kadar da satılık değil"

Çavuşoğlu, Türk dünyası, İslam dünyası dahil hepsinin umudunun Türkiye olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ama biz zayıftık, dermanımız yoktu. Onların beklentilerini karşılayamadık. Bugün ümmete soydaşlarımıza, kardeşlerimize 100 yıllık bir borcu ödüyoruz. Bu bizim borcumuz. Kudüs esasen sadece İslam'ın değil, mazlumların da sembolüdür. İnsanlığın sembolüdür. Yıllardır burada insanlık ölüyor, kimse görmüyor. Bizden başkası görmek istemiyor. Bu yılın ortalarında Kudüs'te yaşanan olaylara yine biz müdahale ettik. Zulmü biz sonlandırdık. Ama şimdi bir ülke hem de BM üyesi, güvenlik konseyinin daimi üyesi bir ülke tek başına bir karar alıyor. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan ediyor, büyükelçiliğini buraya taşıyacağını söylüyor. Sen büyük olabilirsin ama senden büyük Allah var. Cumhurbaşkanımız 'dünya 5'ten büyüktür' diyor. Dünya 5'ten de büyük 1'den de büyük. O yüzden biz Allah'u ekber diyoruz. Allah büyüktür. Üstelik zulmederek büyük olamazsın. Herkesi karşına alarak büyük olamazsın. Baskıyla herkesi korkutamazsın, yıldırımazsın. İşte tokadı yedin. Neymiş efendim para vermeyecekmiş. Parasını kesecekmiş. Dünya, 'Al paranı yüzüne çal' dedi. Baktık Amerika'nın en çok yardım yaptığı ülkelerde ilk 10'da Amerika ile beraber oy veren var o da İsrail. Demek ki sadece bizim değil, dünyanın onuru ve oyu o kadar da satılık değil. Orada özellikle Hristiyan dünyasına da hatta siyonizme karşı olup da bu Amerika'nın (yaptığına) karşı olan, isyan eden tüm Musevilere de vicdanı olan tüm dünya insanına da teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir ders verildi. Türkiye buna öncülük yaptı."

- "Hedefimiz Filistin devletinin tanınması"

İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde İstanbul'da topladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Güçlü kararlar çıkardık. 'Amerika'nın aldığı bu karar geçersizdir, yok hükmündedir. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir' dedik. 'Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarıyla bağımsız bir Filistin Devletini tanıyoruz' dedik. Bundan sonra inşallah bağımsız Filistin devletini tüm dünyaya tanıtmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Hedefimiz bu. Hedefimizden kimse çeviremez. Hedefimize de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerleyeceğiz. Zirveden sonra da cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu işin peşini bırakmayacağız, bırakmadık. Hemen arkasından Yemen ile Türkiye, güvenlik konseyinde Amerika'nın vetosuyla geçmeyen kararı,tasarının taslağını bu sefer genel kurula getirdik. Türkiye ve Arap ligi olarak genel kurul başkanına başvurduk ve 'derhal olağanüstü genel kurulu topla' dedik ve 21'inde toplandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki'yi de yanımıza alarak oraya gittiğimizde herkeste büyük bir korku vardı. Çünkü tüm ülkeler tek tek aranıp tehdit edilmiş. Hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bazı ülkeler 'Çok baskı altındayız, ama direniyoruz' diyordu. Ertesi sabah o ülkelerin bazıları 'Biz artık daha fazla dayanamadık, direnemedik, korktuk oyumuzu evetten çekimsere çevirdik." diyordu. Biz oraya varınca sadece Müslüman ülkeler değil, üye ülkelerin hepsine cesaret geldi, bunu hepsi de söyledi. Çıktık 'Biz sizden korkmuyoruz, baskılarınızdan korkmuyoruz. Buradaki ülkelerin onuru ve oyu satılık değildir. Bunu öğrenin' dedik. Dik duruş nasıl olur, sadece tehdit eden ülkelere değil, tüm dünyaya gösterdik. Her kesim hissiyatını Türkiye'nin temsilcisi olarak bu kardeşiniz yansıttı. Herkes aynı şeyi söyledi 'Bizim de hislerimize tercüman oldunuz' diye."

Sorumluluklarının sadece ümmetle sınırlı olmadığını dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye olarak dünya insanlığına hizmet etme ve dünya insanlarının haklarını koruma konusunda sorumluluklarımız var. Çok çalışmamız, güçlü olmamız lazım. Neyle tehdit edeceksiniz. 'Yok efendim silah almanıza izin vermeyeceğiz.' Türkiye çaresiz değildir. Türkiye kendisi de üretiyor, gider istediği ülkeden de alır. Türkiye Cumhuriyeti alırken de kimseye hesap vermek zorunda değildir. O günler geçti artık. Şimdi hedefimiz belli. Artık Filistin devletinin tanınmasıdır. Recep Tayyip Erdoğan kıvılcımı çaktı. Erdoğan'ın çalışma arkadaşları çalışıyor. Biz bu davaya inandık. Bu davayı inşallah hiçbir şekilde yere düşürmeyeceğiz, hedefine ulaştıracağız. Bizlere dua edin, yalnız bırakmayın. Bizimle bu yollarda yürüyün. Dua edin Cumhurbaşkanımıza. Gördünüz Filistin'de o kınalı kuzular Türk bayrakları ile 'Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye' diyor. Bu kınalı kuzular yalnız bırakılır mı? Bunları yalnız bırakmaya vicdanınız el verir mi? Çok daha güçlü olmamız lazım. Çok daha çalışmamız lazım. Türkiye'yi de hedeflerine ulaştıracağız. Mazlumların beklentilerini de karşılayacağız."