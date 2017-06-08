Dünya Bankası Irak'ta 11 sağlık kurumu için finans sağlayacak

BAĞDAT (AA) - Dünya Bankasının, Irak'ın Diyala ve Salahaddin illerinde terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki 11 sağlık kurumunun yeniden faaliyete geçmesi için finans sağlayacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Adile Hamud, Kurtarılmış Bölgelerin Yeniden İmarı İçin Acil Kredi Bölümü İcra Direktörü İbrahim ed-Decani başkanlığındaki Dünya Bankası heyeti ile bir araya geldi.

Hamud, "Irak Sağlık Bakanlığı, Dünya Bankasının Diyala ve Salahaddin illerinde terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki 3 hastane ile 8 sağlık merkezinin yeniden imarını finanse etmesi üzerine anlaşmaya vardı." dedi.

Hamud, bir hastane ile altı sağlık merkezinin Diyala'da, 2 hastane ile 2 sağlık merkezinin Salahaddin'de yer aldığını kaydetti.