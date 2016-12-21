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Dünya Bankasından Irak'a yeni kredi desteği

Dünya Bankası, Irak'a 1,485 milyar dolar yeni kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankasından Irak'a yeni kredi desteği

BAĞDAT (AA) - Dünya Bankası, Irak'a 1,485 milyar dolar yeni kredi verilmesini onayladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Irak'a yeni kredi desteğinin, düşük petrol fiyatlarının etkisi ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele nedeniyle artan ekonomik yükün hafifletmesi amacıyla sağlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, onaylanan 1,485 milyar dolarlık krediyle Dünya Bankasının Irak'a verdiği maddi destek yaklaşık 3,4 milyar dolara ulaştı.

Kararı değerlendiren Dünya Bankası Ortadoğu Dairesi Bölge Müdürü Ferid Bilhac, "Çatışmaların devam etmesine ve düşük petrol fiyatlarına rağmen Irak, ekonomik istikrarı koruyan köklü ve cesur reformlar yapıyor, özel sektörün uzun vadede kalkınması için gerekli zemini hazırlıyor. Ayrıca Irak toplumunun tüm kesimleri için kapsayıcı büyüme gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

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