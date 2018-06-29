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Dünya Bankasından Nijerya'ya 2,1 milyar dolarlık kredi

ABUJA (AA) - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, ekonomik reformları desteklemek ve elektrik sorununun azaltılması için Nijerya'ya 2,1 milyar dolar kredi verilmesini onayladı.Dünya Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu krediyle...

Dünya Bankasından Nijerya'ya 2,1 milyar dolarlık kredi

ABUJA (AA) - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, ekonomik reformları desteklemek ve elektrik sorununun azaltılması için Nijerya'ya 2,1 milyar dolar kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu krediyle ülkedeki elektrik sıkıntısının iyileştirmesi ve iş imkanlarının artırılmasının hedeflendiği duyuruldu.

Kredinin çoğunun elektrik enerji sektörü ve iklim değişikliği projelerini desteklemek amacıyla kullanılacağı belirtilirken, Dünya Bankası tarafından ayrıca gıda desteği için 7 milyon dolarlık bir hibenin onayladığı kaydedildi.

Nijerya hükümeti, 2013'te enerji sektöründe özelleştirmeye gitse de elektrik tedarik ağının ülke genelinde elverişli olmaması nedeniyle enerji verimliliği istenilen seviyeye ulaşamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya BankasıKrediNijerya
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