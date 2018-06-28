Dünya Bankası'ndan Ürdün'e 500 milyon dolarlık destek

AMMAN (AA) - Dünya Bankası'nın ekonomik sorunlarla boğuşan Ürdün'e bir kısmı hibe bir kısmı kredi şeklinde 500 milyon dolarlık destek sağlayacağı bildirildi.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Ürdün'e 111 milyon dolar karşılıksız imtiyazlı finansman yardımı yapılacağı belirtildi. Banka Ürdün'e ayrıca 35 yılda geri ödenmek üzere 389 milyon dolarlık kredi verecek.

Açıklamada, yeni finansmanla kapsamlı kalkınmanın güçlendirilmesi, daha fazla istihdam yaratılması ve ülkedeki Ulusal Yardım Fonu'nun desteklenmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Ürdün'de ekonomik sıkıntılar nedeniyle protestoların artması üzerine Hani el-Mulki hükümeti 4 Haziran'da istifa etmiş, Dünya Bankası'nın eski ekonomi uzmanlarından Ömer er-Rezzaz yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Başbakan Rezzaz ve yeni kabine üyeleri 14 Haziran'da yemin ederek göreve başlamıştı.