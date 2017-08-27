Dünya Bankası'ndan Yemen'e yardım

YEMEN (AA) - Dünya Bankası'nın Yemen'de kolera hastalığına karşı mücadele projelerini desteklemek için 200 milyon dolar ödenek ayırdığı belirtildi.



Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dünya Bankası, dört aydır kolera salgınıyla boğuşan ülkede söz konusu hastalıkla mücadele projelerini desteklemek ve bu kapsamda kanalizasyon şebekesini iyileştirmek amacıyla 200 milyon dolar ödenek tahsis etti.



Kolerayla mücadele projelerinin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla uygulanacağı ifade edildi.



Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed es-Sadi, ülkesine yönelik yardımlarından dolayı Dünya Bankası'na teşekkür etti.

DSÖ, Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 18'e yükseldiğini bildirmişti.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması gibi nedenlerden dolayı her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.