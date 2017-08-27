Dünya barışı için gökyüzünde ilahi okudular

NEVŞEHİR (AA) - YASİN TEMEL/BİLAL ALTIOK - Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri, dünya barışına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turunda ilahi okudu.

Avanos Belediyesinin düzenlediği "4. Avanos Geleneksel Halk Şenliği ve Panayırı" kapsamında dün akşam ilçede konser veren Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri, erken saatlerde sıcak hava balonuna bindi.

Kapadokya semalarında yükselen 18 koro üyesi, yaklaşık 500 metre yükseklikte ilahi seslendirdi. Yaklaşık bir saat boyunca gökyüzünde kalan koro üyeleri, Kapadokya manzarasının keyfini de çıkararak, güneşin doğuşunu seyretti.

Koro Başkanı Yılmaz Özfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balonda ilahi seslendirerek bir ilke imza attıklarını söyledi.

Gökyüzünde dünya barışı için ilahiler okuduklarını dile getiren Özfırat, "Tek amacımız huzur ve barışın bütün dünyaya yayılmasıdır. Ülkemizde tekrar 15 Temmuz faciası yaşanmasını istemiyoruz. Hristiyan'ı, Yahudi'si, Müslüman'ı hep birlikte huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Bunu da böyle bir atmosferde, balonda söylemenin ayrı bir huzurunu yaşadık. Gururluyuz ve mutluyuz." dedi.

- Dünyanın birçok yerinde 400'den fazla konser verdiler

Koro olarak dünyanın birçok yerinde 400'den fazla konser verdiklerini bildiren Özfırat, "Fakat bugün burada, Türkiye'nin belki de en önemli turistik bölgesinde balonda ilahi söylemenin huzuruna erdik. Bizim için bugüne kadar verdiğimiz konserler bir yana bu konser bir yana." ifadelerini kullandı.

Koro üyesi ve biyoloji öğretmeni Edip Harak da balonda ilahi okumanın çok farklı bir duygu olduğunu belirtti.

İlk kez balona bindiğini anlatan Harak, "İlk başta ürktüm ama manzarayı gördükten sonra çok keyifli olduğunu anladım." dedi.

Koro üyesi mimar Özlem Cihnioğlu ise misyonlarının dünya barışını temsil etmek olduğunu söyledi.

Kapadokya’nın da Hatay gibi "medeniyetler beşiği" olduğunu kaydeden Cihnioğlu, böyle özel bir yerde gökyüzünde balonda ilahi söylemekten çok büyük keyif duyduğunu bildirdi.