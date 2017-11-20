VAN (AA) - Van İl Jandarma Komutanlığı, "Sevgi Evleri"nde kalan çocukları misafir ederek onları jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na gelen 50 çocuğa Türk bayrakları dağıtıldı, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Daha sonra Jandarma ekiplerinin kullandığı araçları inceleyerek "Kano" isimli arama kurtarma köpeğinin gösterisini izleyen çocuklar, buradan Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'na götürüldü.

Filo Komutanı Pilot Albay Harun Ünlü tarafından karşılanan öğrencilere filo komutanlığı gezdirildi.

Komutanlıkta görevli pilotlar, helikopterlere bindirdikleri öğrencilere, helikopterlerin nasıl çalıştığı, hangi özelliklere sahip oldukları konularında bilgiler verdi.

Pilot Teğmen Sümeyra Karlı, Dünya Çocuk Hakları Günü anısına imzaladığı şapkasını çocuklara hediye etti.

Hayatlarında ilk kez helikoptere binen çocuklar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti.

Çocuklardan Hatice Elzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinlik sayesinde bugünün Çocuk Hakları Günü olduğunu öğrendiğini söyledi.

Etkinlik sayesinde jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olduklarını anlatan Elzer, "Bugün burada askerimizin araçlarına binme imkanı bulduk. Askerlerimizin çok güzel insanlar olduğunu gördük. Etkinlikle onları ne kadar çok sevmemiz gerektiğini bir kez daha öğrendik. Umarım hiç başımızdan eksik olmazlar. Askerlerimizle herkesin bir araya gelmesini isterim. Çünkü bu güzel kalpli insanları herkesin görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Büyüyünce astsubay olmak istediğini belirten çocuklardan Deniz Toprak da "Jandarmamız bugün yaptığımız geziyle bir kez daha yüreklerimize dokundu. Biz vatanımızı, milletimizi çok seviyoruz. Bugün askerimizin bindiği araçlara binme imkanı bulduk. Bizler için farklı bir deneyim oldu. Burada bizler için güvenli bir liman olduğununu bilmek güzel." ifadelerini kullandı.