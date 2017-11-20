Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi Şişli'de okundu

İSTANBUL (AA) - Çocuk Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği, bu yıl şair, çocuk edebiyatı yazarı ve tarih öğretmeni Betül Tarıman tarafından yazılan Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi, Şişli'deki okullarda okundu.

Çocuk Vakfı ile Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü'nce etkinliğin gerçekleştirildiği okullar arasında yer alan Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nda çocuklar bildiriyi seslendirdi.

Herkesi çocuk hakları savunuculuğu için çocuk elçisi olmaya davet eden "İyiliğin Sabahında" başlıklı bildiride, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Aynı göğün altında ne çok şey yitirdik. Belki de en çok insan taraflarımızı. Oysa bir zamanlar çocuktuk, masumduk sokak aralarında oynarken. Çocukluk mu çabuk geçti yoksa bizler mi çabuk büyüdük? Oysa ne hayallerimiz vardı!

Hayatlarımız evlerimiz, sokağımız, mahallemiz ile sınırlı kaldı. Japonya'yı televizyondan, Fransa'yı bir kitaptan, Meriç Nehri'ni haritadan öğrendik. Yeryüzünde türlü renk ve dilde insanların yaşadığını öğrendiğimizde heyecanlandık. Bizlere pek çok şeyi öğreten büyüklerimiz olmasaydı ne yapardık ya da her çocuk diğerleri kadar şanslı mıydı? Çocuktuk evet, aynı göğün altında çok şey yitirdik."

- "Çocukların tüm haklarına saygılı olmak dünyaya adalet, özgürlük getirecektir"

Bildirinin "Haklarımızı Yaşamak İstiyoruz" başlıklı bölümünde ise şunlar kaydedildi:

"Emeğimizin sömürülmediği, haklarımızın korunduğu kardeşçe ve barış içinde bir dünyada yaşamak istiyoruz. Oyun oynamak, seyahat etmek bizleri geliştirir. Bu düşünce aklınızın bir köşesinde hep olmalı. Beslendiğimiz kaynaklardan en önemlisi kitaplar. Çocuk kitaplarının üretimi ve yayılmasını teşvik etmek bizleri sevindirecektir. Bizlerin de özel hayatı olduğunu unutmayınız. Müdahaleci olmak yerine, kendinizi bizim yerimize koymanız bizleri mutlu kılar."

"Çocuğa ve Haklarına Saygı" başlığıyla devam eden bildiride, "Çocuğa ve çocukların tüm haklarına saygılı olmak dünyaya adalet, özgürlük getirecektir. Bizlerle aynı hizada durmak, dünyaya oradan ses vermek bizler kadar sizleri de mutlu edecektir. Özgüvenimizin gelişmesinde siz büyüklerimize görev düştüğünü biliyorsunuz değil mi? Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var." ifadeleri yer aldı.