ANKARA (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çatışma ve afetlerden etkilenen bölgelerde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için tüm kesimlere, güçlerini birleştirme çağrısında bulundu.

ILO tarafından "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ve Mücadele Günü" nedeniyle yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, çocuk işçiliğine maruz kalan 168 milyon çocuğun önemli bir bölümünün çatışma ve afetlerden etkilenen bölgelerde yaşadığı ve "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" nedeniyle bu yıl çatışma ve afetlerin çocuk işçiliği üzerindeki etkilerine odaklanıldığı belirtildi.

İnsan yaşamı üzerinde yıkıcı etkileri bulunan çatışma ve afetlerle okulların tahrip olması ve temel hizmetlerin aksaması nedeniyle en başta çocukların mağdur olduğu ifade edilen açıklamada, bu durumdaki çocukların başka ülkelere mülteci olarak gittiği ve çalışmak zorunda kaldığı bildirildi.

Afet ve çatışmalara bağlı olarak ortaya çıkan çocuk işçiliğinin uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, çocukların kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olmalarının baştan sona yanlış olduğu, tüm çocukların her durum ve ortamda korunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, çocuk işçiliği ve çocukların insan hakları ihlalinin ortadan kaldırılmasının üzerinde anlaşmaya varılmış bir öncelik olduğu, uluslararası topluluğun çocuk işçiliğinin her biçiminin 2025'e kadar ortadan kaldırılması taahhüdü bulunduğu anımsatılarak, "Koşullar ne kadar güç ve olumsuz olursa olsun çocuk işçiliğine karşı mücadelede hiçbir çocuğu geride bırakmadan hedefe ulaşılabilir." ifadeleri yer aldı.

Çatışmalar ve afetlerde çocuk işçiliğinden etkilenenlere destek veren paydaşlara ILO'nun yardımcı olduğu ve birçok ülkede çocukların çalışma yaşamından çekilerek eğitime yönlendirildiği belirtilen açıklamada, ILO'nun daha önce silahlı güçler ve gruplarla ilişkisi olan çocuklara özel olarak odaklandığı, çatışma sonrası ortamlarda çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin özel araçlar geliştirdiğine değildi.

ILO'nun, hükümet yetkililerini, işverenleri, işçi kesiminin temsilcilerini, sivil toplum örgütü çalışanlarını, kriz ve kırılgan durumlarda çocuk işçiliği sorununun ele alınması konusunda eğittiği ve harekete geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatışmalar ve afetlerden etkilenen bölgelerde çocuk işçiliği sorunu karşısında ivedi girişimler gerekmektedir. Çocuk işçiliği konusuna, insani yardım çalışmalarında, yeniden inşa ve iyileştirme çalışmaları sırasında öncelik tanınmalıdır. Hükümetlerin, işveren ve işçi kuruluşlarının ve insani yardım alanında görev yapanların çatışmalar ve afetler sırasındaki çocuk işçiliği konusunda yerine getirmeleri gereken kritik rolleri vardır. Dünya, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden Hedef 8.7'ye ulaşacaksa, çatışma ve afetlerden etkilenen bölgeler dahil olmak üzere, çocuk işçiliğine son verme çabalarını hep birlikte yoğunlaştırmamız ve hızlandırmamız gerekmektedir. Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, çocuk işçiliğine karşı sesinizi yükseltmeniz için bir fırsattır."