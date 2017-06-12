Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Aile bütünlüğünün korunması ve ekonomik yoksunluk çeken ailelerimizin çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi için, 102 bin 366 çocuğumuzu ailelerinin yanında Sosyal Ekonomik Destek ile destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaya, "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından dünyada gittikçe artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla ilan edilen bugünün, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın ve sosyal sorumluluğun artırılması açısından anlamlı olduğunu belirtti.

Çocukların, eğitim almaları gereken yaşlarda çalışma yaşamında bulunmalarının, sağlık ve güvenliklerini, sosyal ve fiziksel gelişmelerini olumsuz yönde etkilediğini ve bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Kaya, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, eğitimlerini eksiksiz şekilde almaları, çocukluklarını yaşamaları, sağlıklı ve güçlü bir şekilde hayata hazırlanmaları bizim en önemli vazifemizdir." ifadesine yer verdi.

Kaya, Türkiye'nin Çocuk Hakları Sözleşmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik BM Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerini imzaladığına işaret ederek, İş Kanunu'nun 71. maddesi başta olmak üzere, mevzuatta 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasak kapsamında olduğunu hatırlattı.

- "701 çocuğun ailesinin yanına dönmesi sağlandı"



Çocukların çalışma ve eğitim hayatları ile ilgili hükümler ve bu hükümlerin etkili bir şekilde uygulanması için cezai yaptırımların da mevzuatta açıkça ifade edildiğini aktaran Kaya, Bakanlığın, çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında çok yönlü çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Sosyal hizmet merkezleri bünyesinde, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde devam eden çalışmalarla, çocukların sokakta çalıştırılmasının engellenmesini, sokakta karşılaşabilecekleri risklerden korunmalarını, eğitim hayatlarına devam etmelerini ve ailelerinin yanına döndürülmelerini sağladıklarını belirten Kaya, Bakanlığın bütün çalışmaları gibi aile odaklı yürüttüğü çalışmalarla, çocukların ve aileleri sağlık, eğitim, sosyal yardım gibi hizmetlerden yararlandırıldığını kaydetti.

Kaya, "Aile bütünlüğünün korunması ve ekonomik yoksunluk çeken ailelerimizin çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi için, 102 bin 366 çocuğumuzu ailelerinin yanında Sosyal Ekonomik Destek ile destekliyoruz. 2016 yılında, 221 çocuk koruma altına alındı ve 701 çocuğun ailesinin yanına dönmesi sağlandı. Eğitim çağında olup okula devam etmeyen çocuklarımızı eğitim-öğretim sistemine kazandırıyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Çocukların yerinin ailesinin yanı ve okul sıraları olduğuna inanıyoruz"

Bu kapsamda, 2016 yılında sokakta risk altında bulunan ve çalıştırılan 2 bin 524 çocuğun eğitim hayatına döndürüldüğünü vurgulayan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitim çağını tamamlayan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi, madde kullananların tedavilerinin yapılması, çocukların sokaktan çekilerek psikososyal destek hizmetlerinden yararlandırılması ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarımız da devam ediyor. Bütün bu hizmet ve destekleri, geçici koruma kapsamındaki yabancı uyruklu çocuklar için de veriyoruz. Çocukların yerinin ailesinin yanı ve okul sıraları olduğuna inanıyoruz. Bütün kurum ve imkanlarımızla, sevgili çocuklarımızın en güzel çağlarını mutlu ve güvenli bir şekilde geçirmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nün, toplumsal bilincin artırılması ve ailelerimizin kendilerine sunduğumuz destekler hakkında bilgi sahibi olması için faydalı olmasını diliyorum. Dünyanın bütün çocuklarını sevgiyle kucaklıyorum."