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"Dünya, dökülen Müslüman kanına karşı kör ve sağır kalmamalıdır"

- Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "(Arakan'daki katliam) Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin gayretleriyle BM toplandı ama maalesef BM'nin tepkileri yetersiz. Dünya, dökülen Müslüman kanına karşı, katledilen mazlumlara karşı kör ve sağır kalmamalıdır. BM görevini yerine getirmelidir" - "Düşmanlık, kötülük olsun istemiyoruz ama herkes bilsin ki 80 milyon bir Kurban Bayramı'nda daha tek yürektir, tek bilektir. Allah'ın izniyle bu millete karşı oynanan bütün oyunları da göz bebeğimiz, liderimiz, başkomutanımız Erdoğan ile bozmaya muktediriz"

ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliama ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin gayretleriyle Birleşmiş Milletler (BM) toplandı ama maalesef BM'nin tepkileri yetersiz. Dünya, dökülen Müslüman kanına karşı, katledilen mazlumlara karşı kör ve sağır kalmamalıdır. BM görevini yerine getirmelidir." dedi.

Recep Akdağ, AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca kentteki Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın Müslümanların dayanışmasını gösteren bir gün olduğunu, bugün de imkanı olanların, ihtiyaç sahiplerine destek olmak üzere kurban kestiklerini belirtti.

Türkiye'nin her zaman mazlum halkların yanında durduğunu dile getiren Akdağ, şunları söyledi:

"Biz Türk milleti olarak dostumuza tam dostuz, mazlumların her zaman yayındayız ama kim bu millete, kim bu milletin kutsal değerlerine, ezanına, bayrağına, vatanına kastederse işte o zaman önümüzde kimse duramaz Allah'ın izniyle. Türk milletini tarihin her döneminde olduğu gibi bu dönemde de bütün mazlum milletlerin destekçisi, bütün ihtiyacı olanların yardımına koşan bir millet olarak dimdik ayakta tutmaya kararlıyız. İşte bir bayram arifesinde bu ruhu beraber yaşıyoruz. Hepimiz için mübarek bir gün. Duaların hususiyetle kabul edildiği bir gün. Arafat'a çıkan Müslümanların sadece kendilerine değil bütün İslam ümmetine dua ettikleri gün. Biz de Erzurum'dan gür sesle dua ediyoruz. Rabb'im dirliğimizi, düzenimizi bozmasın."

Akdağ, bugün Türkiye'de 3 milyonu aşkın Suriyeli misafir olduğunu ifade ederek bunların sadece küçük bir kısmının Suriye'ye bayram için gittiğini anlattı.

Suriyelilerin büyük bölümünün ülkede kardeşçe bayramı kutladığını aktaran Akdağ, şöyle konuştu:

"Allah korusun aynı duruma biz de düşebilirdik. Bugün veren el, kucaklayan tarafındayız. Bugün Ensar tarafındayız. Bugün şefkatle kardeşlerimize yaklaşanlar tarafındayız. Onun için Allah'a şükredelim. Türkiye'de bunun kıymetini bilmeyenler var. Eğer bir Kurban Bayramı'na huzur ve sükun içinde giriyorsak, eğer biz bu ülkede gelişmemizi devam ettiriyorsak yaptığımız hayırların bunda büyük payı var. Gerek Suriyeli misafirlerimize gerekse Türkiye'nin dışında diğer Müslümanlara karşı gönlümüzü açtıkça Cenabıhak bereketini gönderiyor. Biz dünya Müslümanları için gözyaşı döktükçe Cenabıhak bize nusretini nasip ediyor."

- BM'ye "Arakan" eleştirisi

Akdağ, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılara karşı BM'nin yeterli tepkiyi ortaya koymamasını eleştirdi.

Türkiye'nin bu konuda elinden geleni yapacağına işaret eden Akdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin büyük gayretleriyle BM toplandı ama maalesef BM'nin tepkileri yetersiz. Buradan, Erzurum'dan, şehri mübarekten bir kere daha haykırıyoruz. Dünya dökülen Müslüman kanına karşı, katledilen mazlumlara karşı kör ve sağır kalmamalıdır. Myanmar'da Arakan'da olsun, dünyanın diğer başka bölgelerinde olsun zulüm durdurulmalıdır. Elimizle engel olabildiğimizde elimizle engel olacağız, dilimizle engel olduğumuza dilimizle engel olacağız. Gücümüz yetmezse kalbimizle buğzedeceğiz. BM görevini yerine getirmelidir. Kurban Bayramı'na girerken akıtılan Müslüman kanı durdurulmalıdır."

Akdağ, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Milletçe hiç kimseye boyun eğmedik. Erzurum bunun mümtaz bir numunesidir. Ne zaman dostluk gördüysek dostluğumuz çok kuvvetli oldu. Bugün de dostluk ellerimizi uzatıyoruz. Düşmanlık, kötülük olsun istemiyoruz ama herkes bilsin ki 80 milyon bir Kurban Bayramı'nda daha tek yürektir, tek bilektir. Allah'ın izniyle bu millete karşı oynanan bütün oyunları da göz bebeğimiz, liderimiz, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bozmaya muktediriz."

Akdağ ve törene katılan AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve diğer ilgililer, konuşmaların ardından partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

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AK PARTİBaşbakan Yardımcısı Recep AkdağBayramlaşmaErzurum
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