ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Engelli kardeşlerimiz toplumun önemli bir bölümünü oluşturuyor, aileleri ile birlikte düşünüldüğünde neredeyse bu ülkenin üçte birini oluşturuyorlar. 2002 yılına kadar engelli kardeşlerimiz adeta evlerinin içinde bir odaya hapsedilmiş durumdalardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz döneminde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bu reformları engelliler için de gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Bakan Kaya, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ankara'da görev yapan personelin engelli eşleri ve çocuklarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bakanlık olarak şehit aileleri, gazi ve engelliler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını, bu kapsamda şehit ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu belirtti.

Kaya, engellilerin her haktan tüm vatandaşlar gibi eşit ve adil şekilde yaralanmaları için birçok düzenlemeye imza attıklarını, amaçlarının engellilerin yaşamın her alanında yer alabilmeleri olduğunu söyledi.

Engellilere yönelik birçok alanda pozitif ayrımcılıklar sağladıklarını anlatan Kaya, engelliler için verilen evde bakım desteğinden kasım ayı itibarıyla 500 bin engelli vatandaşın yararlandığını, ailesince bakım imkanı olmayan 21 bin engelli vatandaşın bakımının da sosyal hizmet kuruluşlarında yapıldığını aktardı.

Bakan Kaya, engelli vatandaşların eğitim ve istihdam olanaklarının da artırıldığına işaret ederek, "Engelli kardeşlerimiz toplumun önemli bir bölümünü oluşturuyor, aileleri ile birlikte düşünüldüğünde neredeyse bu ülkenin üçte birini oluşturuyorlar. 2002 yılına kadar engelli kardeşlerimiz adeta evlerinin içinde bir odaya hapsedilmiş durumdalardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz döneminde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bu reformları engelliler için de gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da Türk Polis Teşkilatının büyük bir aile olduğuna işaret ederek, yaşanan sıkıntılara, problemlere ve zorluklara hep birlikte göğüs germenin aile olamanın gereği olduğunu söyledi.

Eşi ve çocuğu engelli olan 2 bin 553 emniyet mensubu ile bizzat engelli olan 127 emniyet mensubu ve ailelerinin yanında olduklarını vurgulayan Altınok, lojman temininde, sosyal haklardan yaralanmada, şark hizmeti ve benzeri konularda bu personele öncelikler tanıdığını anlattı.

Altınok, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca, engelli çocuğu bulunan ve eşi çalışmayan emniyet personeline yüzde 100, eşi çalışanlara ise yüzde 75 oranında ek özel eğitim desteği sağlandığını, bu kapsamda bu yıl kasım ayına kadar bin 485 çocuğa 5 milyon 233 bin lira yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Kaya ve Altınok, konuşmalarının ardından etkinliğe katılanlarla yemek yedi. Etkinlikte, müzik ve şiir dinletisi, tiyatro ve animasyon gösterileri gerçekleştirildi.