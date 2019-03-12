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Dünya Gastroenteroloji Kongresi 21 Eylül'de başlayacak

- TSG ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Gastroenteroloji Kongresi 21-24 Eylül'de gerçekleştirilecek

Dünya Gastroenteroloji Kongresi 21 Eylül'de başlayacak
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İSTANBUL (AA) - Türk Gastroenteroloji Derneği'nin (TSG) ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Gastroenteroloji Kongresi 21-24 Eylül'de düzenlenecek.

TSG Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor ile Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu (WGO) Başkanı Prof. Dr. Cihan Yurdaydın tarafından ortaklaşa yapılan yazılı açıklamaya göre, birlikte düzenlenecek olan Dünya Gastroenteroloji Kongresi 21-24 Eylül tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kongreye dünya genelinden 3 binden fazla katılımcı ve 100’ün üzerinde endüstri firması uydu sempozyumları,stant ve özel etkinlikler ile katılacak.

Ayrıca Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde bir ilk olarak yerel ve uluslararası start-up firmalarının katılımıyla "Innovation Village" alanı olacak. Bu alanda startup firmaları geliştirdikleri yeni ürünleri katılımcılar ve endüstri ile buluşturacak.

Uluslararası Bilimsel Program Kurulu ile birlikte yüksek düzeyli ve merak uyandıracak bir bilimsel program da hazırlandı.

Kongre öncesinde; 3 Kurs (Postgraduate Course), Kongrede; 32 Sempozyum (Symposium), 11 Gündoğumu Oturumu (Sunrise Session), 8 Tartışma Oturumu (Pro Con Session), Video Endoskopi Oturumları (Endoscopy Video Sessions), Gastroenterolojide Kadın Olmak Oturumu (Women in GI Session) ve binin üzerinde sözlü ve poster bildirisi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, kongrede, bilimsel son gelişmelerin ve güncel uygulamaların sunulması ile alanlarında tanınmış uzman olan ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla karşılaşılan sorunlara çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde Rusça simultane çeviri hizmeti de sağlanacak.

Öte yandan THY, THY'den biletini alan katılımcılara yüzde 5-20 indirim fırsatı sunacak (indirim kodu web sitesinden yayınlanacak) ve kongre merkezinde online işlem merkezi kuracak.

Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgiye, "www.wcog2019.org" adresinden ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Gastroenteroloji Kongresi
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