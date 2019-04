Dünya Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Dünya Gastroenteroloji Kongresi (World Congress of Gastroenterology-WCOG2019), 21-24 Eylül'de yapılacak.

Türk Gastroenteroloji Derneğinden (Turkish Society of Gastroenterology-TGD) yapılan açıklamaya göre, TGD ev sahipliğinde Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu (World Gastroenterology Organisation-WGO) ile ortaklaşa düzenlenecek kongre, 21-24 Eylül'de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Kongreye dünya genelinden yaklaşık 3 bin katılımcı bekleniyor. Amerika ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerden katılım olması öngörülüyor.

Kongrenin açılış töreninde dünyaca ünlü "Anadolu Ateşi" dans grubu, Türkiye’nin hemen hemen her yöresinden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini barındıran dans gösterisini sunacak. Tüm katılımcılar, İstanbul Kongre Merkezi'nin açılış kokteylinde bir araya gelecek.

Kongrenin önemini ve değerini, bilimsel paylaşımlar kadar dünya şehri İstanbul da artırıyor. Katılımcılar, sunulan özel turlar sayesinde tarihle doğa güzelliğinin, kültürün kaynaştığı eşsiz güzellikteki İstanbul’u da gezme imkanı bulacak.

Uluslararası bilimsel komite tarafından yoğun emek ve özenle hazırlanan bilimsel programda ilk kez Anadolu’da tanımlanan çölyak hastalığı "Celiac disease: From Areteus of Capadocia to present time" başlığı altında tartışılacak.

Dünya Gastroenteroloji Kongresi ile ilgili tüm detaylara www.wcog2019.org internet adresinden ulaşılabiliyor.