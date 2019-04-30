Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa ekonomi mersin moda food istanbul
2018 yılının ihracat lideri oldu
İhracat lideri 'Çimsa'
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü

Dünya Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul'da gerçekleştirilecek

- 21-24 Eylül'de yapılacak kongreye, dünya genelinden yaklaşık 3 bin katılımcı bekleniyor

Dünya Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul'da gerçekleştirilecek
banner17

İSTANBUL (AA) - Dünya Gastroenteroloji Kongresi (World Congress of Gastroenterology-WCOG2019), 21-24 Eylül'de yapılacak.

Türk Gastroenteroloji Derneğinden (Turkish Society of Gastroenterology-TGD) yapılan açıklamaya göre, TGD ev sahipliğinde Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu (World Gastroenterology Organisation-WGO) ile ortaklaşa düzenlenecek kongre, 21-24 Eylül'de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Kongreye dünya genelinden yaklaşık 3 bin katılımcı bekleniyor. Amerika ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerden katılım olması öngörülüyor.

Kongrenin açılış töreninde dünyaca ünlü "Anadolu Ateşi" dans grubu, Türkiye’nin hemen hemen her yöresinden derlenmiş yüzlerce halk dansı figürü ve halk müziğini barındıran dans gösterisini sunacak. Tüm katılımcılar, İstanbul Kongre Merkezi'nin açılış kokteylinde bir araya gelecek.

Kongrenin önemini ve değerini, bilimsel paylaşımlar kadar dünya şehri İstanbul da artırıyor. Katılımcılar, sunulan özel turlar sayesinde tarihle doğa güzelliğinin, kültürün kaynaştığı eşsiz güzellikteki İstanbul’u da gezme imkanı bulacak.

Uluslararası bilimsel komite tarafından yoğun emek ve özenle hazırlanan bilimsel programda ilk kez Anadolu’da tanımlanan çölyak hastalığı "Celiac disease: From Areteus of Capadocia to present time" başlığı altında tartışılacak.

Dünya Gastroenteroloji Kongresi ile ilgili tüm detaylara www.wcog2019.org internet adresinden ulaşılabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya Gastroenteroloji KongresiTürk Gastroenteroloji Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5