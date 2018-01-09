Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Ak Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Kilim Mobilya yenilikçi ürünler ve ihracat ile liderliği hedefliyor serkan sevim
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

"Dünya genelinde Filistinli nüfusu 13,5 milyona ulaştı"

BEYRUT (AA) - Zeytune Araştırma ve Danışma Merkezi, bugün yayımladığı bir raporla Filistinlilerin dünya genelindeki toplam nüfusunun 13,5 milyona ulaştığını duyurdu.Merkezi Beyrut'ta bulunan Zeytune Araştırma ve Danışma Merkezi, kendi...

BEYRUT (AA) - Zeytune Araştırma ve Danışma Merkezi, bugün yayımladığı bir raporla Filistinlilerin dünya genelindeki toplam nüfusunun 13,5 milyona ulaştığını duyurdu.

Merkezi Beyrut'ta bulunan Zeytune Araştırma ve Danışma Merkezi, kendi hazırladığı "2016 - 2017 Filistin Strateji Raporu" verilerini duyurmak için bugün düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilerin dünya genelindeki toplam sayısının 13,5 milyona ulaştığını açıkladı.

Raporun editörü Zeytune Araştırma ve Danışma Merkezi Müdürü Muhsin Muhammed Salih, basın toplantısında yaptı konuşmada, bu yıl onuncusu yayımlanan raporun 14 uzman tarafından hazırlandığını belirterek, "2018 yılının başı itibarıyla Filistinlilerin dünya genelindeki toplam sayısının 13,5 milyona ulaştığını tahmin ediyoruz." dedi.

Salih, Filistin nüfusunun yarısına denk gelen yaklaşık 6 milyon 590 binin Filistin'de, geri kalanların ise Filistin toprakları dışında yaşadığını belirtti.

Filistinli mültecilerin hala dünyanın en büyük mülteci oranını temsil ettiklerinin vurgulandığı raporda, işgal altındaki Filistin toprakları olan Batı Şeria ve Gazze'de toplamda 2 milyon 160 bin Filistinlinin yaşadığı ifade edildi.

Raporda ayrıca 2018 yılında Filistin topraklarındaki Filistinlilerin nüfusunun İsrail nüfusunu geçmesinin ve İsrail'in bu konudaki endişesi nedeniyle 2018 yılında daha saldırgan olmasının beklendiğine dikkat çekildi.

İsrail ve Filistin'in ekonomi, askeri ve demografi bilgilerinin istatistik ve grafikler ile yer aldığı raporda, Filistinli gruplar hakkında da son gelişmelere yönelik ayrıntılı bilgilere yer verildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FilistinFilistin NüfusuLübnan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5