Dünya Gıda Günü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

(Elif Attepe yazıyor…) Etkinlikler kapsamında Gıda Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin düzenlediği sempozyumların ikincisi Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen programın açılış konuşmasını Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zafer Şenyurt gerçekleştirdi. Tüm katılımcılar ve ekibine teşekkür eden Şenyurt, bir hafta önce yapılan etkinliğin özetini yaptıktan sonra mikrofonu Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’ na verdi. Kadıköy’ ün efsane başkanlarından Aykurt Nuhoğlu teşekkür konuşmasının ardından, ‘ Ben bu toplantıları çok önemsiyorum, Türkiye'de Odalar çok önemli ve bizim de odaların daha güçlü olduğu bir Türkiye olmamız lazım, odalar ülkelerin temel güçleridir’ diye konuştu.

Konusu ‘sıfır açlık ve güvenli gıdaya erişim’ olan birinci oturumun moderatörlüğünü sevilen spor spikeri ve gıda mühendisi Emre Tilev yaparken, oturumun panelistleri; israf ve kayıp konusunda Prof. Dr. Dilek Heperkan, sürdürülebilirlik konusunda Prof. Dr. Yeşim Ekinci, gıda güvenliği konusunda Tarım ve Gıda Etiği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Petek Ataman ve obezite konusunda Prof. Dr. Osman Erk oldu.

Panelden satırbaşları;

*Prof Dr.Osman Erk; ‘obezite tuzak bir hastalıktır ve başka hastalıklarında kaynağıdır. İnsanımızın % 30’ u obez ve bu konuda sıralamada Avrupa birincisiyiz, ülkemiz açısından oldukça vahim. İnsanlar neden obez oluyorun cevabı daha çok yanlış ve hatalı beslenme ile egzersiz eksikliği. Dünya diğer hastalıklardan daha fazla oranda obezite kaynaklı hastalıklar nedeniyle ölüyor, bakıldığında tüm hastalıkların kaynağı inflamasyondur bu da genelde besinlerle karşımıza çıkıyor. Obezite ile savaşmada daha çok bitkisel beslenme düzenine geçmemiz lazım sadece hayvansal ürün ile işlenmiş ürün ile sağlıklı yaşanılamaz.’

* Prof.Dr.Dilek Heperkan, ‘ israf yiyeceğin tüketilmeden atılmasıdır, israfın üç nedeni var, ilki ve en önemlisi kirlilik nedeniyle, diğeri yanlış muhafaza sonucu bozulma nedeni ile ve sonuncusu ihtiyaçtan fazla ürünün alınıp tüketilmemesi nedeniyle atılması sonucu ürünler israf ediliyor. Ülkemiz için en tehlikeliside tarımsal ürünlerimizin 1/3 ü çöpe gidiyor, yani hasattan başlayarak bir israf var ülkemizde, özellikle tarımsal faaliyeti yüksek olan ülkelerde buna dikkat edilmeli. Neden israf ediyoruz ne nasıl önleyebiliriz’e gelirsek, biz çok miktarda ürünü bir kerede alıyoruz işin başı alışveriş disiplini ile başlıyor israfı önlemek bir hükümet politikası olmalı ve eğitime önem verilmeli.’

* Petek Ataman, ‘ Nerede yanlış yapıyoruz’ u konuşucak olursak, serbest ticaret politikalarının tarım ile birleştirilmesinden bu yana sıkıntı var, üretici hem üretsin, hem bilinçli olsun, hem kazansın, kazanamazsa üretmesin diyoruz böyle böyle tarımsal ürünler ticarete konu olduğu için zaman içinde yok oluyor, ticareti korumak amacıyla üreticiyi koruyamıyoruz, tarımda müdahale politikaları uygulamak lazım, bugün bakıldığında tarım yüzde 15 düştü, üreticinin maliyetini düşünmediğiniz müddetçe üretici üretmekten kaçar mesela ayçiçek üreten bir ülkeydik şimdi ayçiçek yağı ithal ediyoruz, buğdayda da her yıl üretim düşüyor kısacası politikalarımızı baştan sona sorgulamamız gerekiyor. İklim değişikliği ile birlikte yerel üreticinin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varıldı, aile çiftçiliği tekrar gündeme girdi, arazi toplulaştırmasına gidiliyor ancak çok sancılı bir süreç yani tarımsal ürünleri serbest piyasanın dalgalanmalarına bırakmamak lazım, kooperatifleşme bunun önüne geçebilmek için yapılması gerekenler arasında.’

* Prof Dr. Yeşim Ekinci, ‘Sürdürülebilirlik çok geniş bir kavram, yarını da düşünerek yaşamayı hedefleyen bir yaşam felsefesi aslında, ulaşılmasının ise başlıca yolu kaliteli eğitim, tüm insanlığın eğitime ulaşması gerekiyor , Türkiye'de 90 tane gıda mühendisliği bölümü açılmış fakat gıda mühendisliği bölümüne ilgi azalıyor demek ki yanlış yaptığımız bir şey var mesela biliyorum ki hala 30 yıl önceki teknoloji ile devam etmeye çalışıyoruz, eğitim teknolojiye ayak uydurarak tüm katmanlara yayılmalı.’

‘Güvenilir gıdaya erişimde meslekler arası etkileşim’ konulu ikinci oturum ise gıda mühendisi ve program yapımcısı Elif Attepe moderatörlüğünde gerçekleşti, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selim Top, Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zafer Şenyurt, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan’ ın konuşmacı olduğu oturumdan satırbaşları ise şöyle,

* Zafer Şenyurt,’ Öncelikle düşünmemiz gereken bizim nerede yanlış yaptığımız, mutlaka bir eksiğimiz var ki bu kadar meslek birliği olarak böylesine önemli bilgi kirliliği ile karşı karşıya durumdayız. Bizlerden de önce kamu otoritelerinin bu tarz yanlış beyanlarda bulunan kişilere karşı önlem alması hatta yaptırımda bulunması gerekiyor, medya ayağında ise belki de yayın ilkelerini genişletebilirler. Meslek odalarının da bu konuda birlikte olmaları basına birlikte mesaj vermeleri önemli, söz konusu tüm mesleklerin farklı dinamikleri olsa da birbirlerine bağlı oldukları ve buluştukları çok ortak noktaları var.’

* Ahmet Atalık, ‘Sözü edilen tüm meslek grupları gıda güvenliği konusunda zaten bir arada çalışıyorlar ve hepsinin sorumlu olduğu bir bölüm var ancak güvenilir gıda konusuna şöyle girmek istiyorum, bugün dünyada tohum pazarının %65’ ini sadece 4 uluslararası şirket paylaşıyor, pestisit ve tarım kimyasalları pazarının %84’ üne ise 4 tane uluslararası şirket hakim yine gübre pazarında bakacak olursak 4 şirket pazarın %21’ ine hakim, veteriner tıbbi ürünler pazarının ise 4 şirket %56’ sına sahip ve tarım ticaretinin ise %90 ından fazlasını yine 4 tane şirket elinde bulunduruyor. FAO, 2030 yılında sıfır açlık hedefi belirlemişti ancak sıfır açlığa ulaşma konusunda en önemli problem biraz önce bahsettiğim oranların da gösterdiği gibi gıdanın adil paylaştırılmamasından kaynaklanıyor. Beni en çok korkutan da bu uluslararası şirketlerin kriterler konusunda güçleri çok fazla, ülkemizde de uygulanan resmi bir çok kriterde ulusötesi bu şirketlerin kendi yaptığı çalışmaların çok büyük payı var, işte biz ülke olarak kendi finansmanımızla ve kendi bilim adamlarımızın yaptığı çalışmalar doğrultusunda hareket etmediğimiz sürece başta halkımızın güvenli gıdaya erişimi bir sonraki aşamada sağlıklı gelişimi ve beslenmesi konusunda sıkıntılar yaşayacağız. ‘

*Prof.Dr.Murat Arslan, ‘Veteriner Hekimliği halkımız doğru bilmiyor bizlerde hekimiz ve zor bir eğitimden geçiyoruz bazen kasaplar bile hayvan sağlığı ile ilgili sizden daha çok beyanat veriyor deniliyor, bu anlamda biz gerçekten kendi alanımız dışına çıkmama konusunda iyi örgütlenmiş bir odayız, keza her mesleğin kendi alanında bilgiler vererek halkı bilgilendirmesi hem mesleki etik hem de kamuoyunu doğru bilgilendirmesi açısından çok önemli. Bir doktor çıkıp şarbonu eti koklayarak anlayabilirsiniz diyor, düşünebiliyor musunuz ne kadar tehlikeli olduğunu bunu dinleyen bir kişinin gerçekten şarbonlu bir ete koklayacak kadar yakınlaştığını, işte bu kişilere başta bağlı bulunduğu meslek örgütünün yaptırımı gerekiyor.

*Selin top, ‘ Geçen hafta da çok önemli paneller vardı ve ortak konumuz bugünde sıfır açlığa nasıl ulaşırız, bu konuda neler yapmamız gerekiyor diyecek olursak, politika yapmamız gerekiyor diyebilirim, şu anda dünyadaki açlığın nedeni Ahmet Bey'in de belirttiği gibi gıdanın adaletsiz dağılımı, keza ülkemizde de politikalar bilimden yana değil sermayeden yana yürütüldüğü için sağlıklı gıda erişim hakkımız elimizden alınıyor. Mesela medyadan bahsedildi medyada bir diyetisyenin çıkıp onu yiyin bunu yemeyin demesi güzel karşılanırken Bülent Şık gibi bir bilim adamının kanser ürünlerini açıklaması onun bir KHK ile bağlı bulunduğu kurumdan atılmasına neden oluyor yani sağlıklı ve doğru bilgi üreten ve paylaşan bilim insanlarının da bir cadı avı ile işlerinden olduğunu görüyoruz. Kısacası bu adaletsizlikler karşısında üreticiler ve tüketiciler olarak politika yapmamız gerekiyor.

*Ahmet Atalık, ‘ Evinize gelen gıdanın güvenilir olabilmesi için onun mutlu insanlar tarafından üretilmesi gerekiyor, üreticiye bakıyorsunuz ağlıyor teşvik destek çok yetersiz ve ödenmesi gereken rakamlar eksik ödeniyor, üretici mutlu mu değil keza sana kaliteli üründe yollamıyor işte bu şartlarda güvenilir gıdaya da ulaşamıyoruz , peki bu sıkıntıların önüne nasıl geçilebilir ancak tüketiciyle geçilebilir tüketici baskı yapmadığın müddetçe problem çözülemez.

Tüm gün süren programlar arasında izleyicilerinde katıldığı ‘Yediğim önümde, yemediğim kahkahamda’ adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Programlar sonunda tüm panelistlere plaket takdim edildi.

