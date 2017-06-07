Dünya hafızlarından Kur'an-ı Kerim ziyafeti

KIRŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'na davet edilen farklı ülkelerden hafızlar, Kırşehir'de Kur'an ziyafeti sundu.

Kırşehir Müftülüğü'nün Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlediği programa katılan Endonezya'dan Feriza Hasan, Tanzanya'dan Mussa Ramadhadi ve İstanbul'dan Mustafa Kızılcaoğlu, teravih namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu. Okudukları surelerle cami cemaatinin beğenisi toplayan hafızlar, programın sonunda şehitler ve dünyadaki tüm Müslümanlar için dua etti.

Vatandaşlar, hafızların Kur'an-ı Kerim okuması sırasında cep telefonlarıyla kayıt yaparak bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı. Programın sonunda teravih namazını hafız Mustafa Kızılcaoğlu kıldırdı.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki programa Kırşehir Müftüsü Osman Arslan, Kur'an kurslarındaki öğreticiler, din görevlileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 24 Mayıs'ta düzenlediği Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'na, 62 ülkeden 120 hafız katılmıştı.

