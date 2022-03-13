Dünya Hububat sektörü bir araya geldi

Tahıl ve bakliyat işleme ve depolama teknolojileri ile analiz sistemleri alanında faaliyet gösteren firmaların, yurtiçinde ve yurtdışındaki hedeflerine ulaşmalarına destek olmak amacıyla kurulan Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER), 11-12 Mart tarihleri arasında İstanbul’da önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

İKİ GÜN SÜRECEK ETKİNLİKLERDE SEKTÖRÜN KALBİ İSTANBUL’DA ATTI

Toprak Mahsulleri Ofisi ve TABADER işbirliği ile bugün İstanbul Wow Convention Center’da başlayan ‘’2022 TABADER Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’’ne sektörü yurt içi ve yurt dışında temsil eden kurum, kuruluşlar ve birlikler katıldı.

LİSANSLI DEPOCULUKTA KAPASİTEMİZß 8,2 MİLYON TON

Sektörün en önemli etkinliği olan ve uluslararası değer taşıyan ‘’2022 TABADER Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’’nin açılış konuşmasını yapan TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bayram, amaçlarının sektörlerini çok daha ileri noktalara taşımak olduğunu belirterek, sektörlerinin hem stratejik hem de çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye tahıl ve bakliyat işleme teknolojileri ve depolama sistemlerinde ciddi bir teknoloji know-how’ına sahip olduğunu da kaydeden Başkan Prof. Dr. Bayram, şöyle konuştu: “Tahıl ve bakliyat silah gibidir. Kendi toplumunuzun güvenliği için çok önemlidir. Son 10 yılda ciddi ilerlemelerin sağlandığı lisanslı depoculuk çok önemlidir. Şu anda 8,2 milyon ton civarında kapasitemiz mevcut” diye konuştu.

TARIM ve EKONOMİ POLİTİKALARINDA TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NOKTADA

Zirvenin açılışında konuşan Güldal, geçen yıl dünya genelinde hem Kovid-19 hem de kuraklık nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan bahsederek, bu sıkıntıların tarımsal üretime ve tüketime yansımalarına değindi. Şu anda da Rusya ile Ukrayna savaşının piyasaları tedirgin ettiğini dile getiren Güldal, "Bütün bu gelişmeler doğrultusunda hem iç hem de dış piyasaları, sektörü yakından izliyoruz, ilgililerle görüşüyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE KENDİNE YETEN BİR ÜLKE

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin de yaptığı konuşmada, “Bu dış ticaret ilişkisi içerisinde ülkelerin en önemli yapması gereken ve gıda arzını sağlama açısından bulunurluk. Bütün çalışmalarımız bulunurluk üzerine. Bu noktada Türkiye dünyanın en şanslı ülkelerinden. Hem üretim kapasitesi hem de uyguladığımız tarım ve ekonomi politikaları açısından bulunurluk noktasında dünyada önemli bir noktadayız”

Türkiye'nin üretmeye devam edeceğini vurgulayan Metin, şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye, büyüklüğünü; üreticisinin, ihracatçısının, sanayicisinin ve çiftçisinin kapasitesini ve gücünü inkar etmeye çalışanlara inat ülke olarak, çiftçi olarak üretmeye devam edecek. Tüketicimiz hiç merak etmesin. Bu ülkede gıda arzında hiçbir problem yok ve olmayacak. Üretmeye devam edeceğiz. Aldığımız tedbirlerle ve hem iç ticarette hem dış ticaretteki politikalarımızda bulunurluğu bu ülkede her alanda, her üründe sağlamaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

SEKTÖRÜN GÜNDEMİ, 2022 TABADER ZİRVESİ İLE İSTANBUL’DA BELİRLENDİ

İstanbul WOW Convention Center’da bugün başlayan ve yarın da devam edecek ‘’2022 TABADER Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’’, global pandemi ve gıda krizinden çıkış için sektörlerin umudu oldu. Adeta sektörün dünya gündemi 2022 TABADER Zirvesi’nde belirlendi. TMO ve TABADER’in organize ettiği zirve, tahıl, bakliyat ve yem sektörleri için büyük önem taşıyor. ‘’Uluslararası Tahıl Zirvesi’’, ‘’Uluslararası Bakliyat Zirvesi’’, ‘’Uluslararası Lisanslı Depoculuk, Lojistik, Stok ve Kalite Zirvesi’’, ‘’Uluslararası Yem Zirvesi’’ ve ‘’Uluslararası Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi’’ oturumlarında sektörle ilgili önemli gelişmeler ve yenilikler, konunun uzman isimleri ve otoriteriler tarafından ele alındı.

‘’3. ULUSLARARASI DUAYENLER ÖDÜL TÖRENİ’’ İLE SEKTÖRE AHDE VEFA

Zirveyle eş zamanlı TMO ve TABADER iş birliğiyle alanında uzman birçok akademisyen ve endüstri temsilcisinin gıda ve yem değirmenciliği konusunda eğitim verdiği 4. Uluslararası Sertifikalı Değirmencilik Eğitim Programı bu yıl 100 kursiyeri sertifikalandırıyor. 24 konu başlığıyla 3 gün sürecek eğitim bir eşi, İDMA 2017 Fuarı’ndaki sertifika programı yine TABADER tarafından gerçekleştirilmiş, 200’e yakın kişinin katılım gösterdiği program sektör temsilcilerinin takdirini kazanmıştı.

TABADER GENÇLERİ UNUTMADI.

Zirveyle eş zamanlı TMO ve TABADER iş birliğiyle alanında uzman bir çok akademisyen ve endüstri temsilcisinin gıda ve yem değirmenciliği konusunda eğitim verdiği 4. Uluslararası Sertifikalı Değirmencilik Eğitim Programı bu yıl 100 kursiyeri sertifikalandırıyor. 24 konu başlığıyla 3 gün sürecek eğitim bir eşi, İDMA 2017 Fuarı’ndaki sertifika programı yine TABADER tarafından gerçekleştirilmiş, 200’e yakın kişinin katılım gösterdiği program sektör temsilcilerinin takdirini kazanmıştı.

ULUSLAR ARASI ÖNEMLİ İSİMLER ZİRVEDE KONUŞTU

Zirvedeki oturumlara; ABD, Azerbaycan, İtalya, Rusya ve Ukrayna’dan sektöre yön veren uzman isimler katılarak, önemli bilgi ve teknolojik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Zirveye Türkiye’deki bir çok uluslar arası şirket ve STK temsilcileri ile Türk firma yetkilileri de oturumlarda konuşmacı olarak görev aldı. Etkinlik sonunda uluslararası 'zirve bildirgesi' de yayınlanarak, katılımcılara dağıtıldı.

TABADER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, TMO Gen. Md. Yard. Cihan Soyalp, Miller Magazine Editörü Namık Kemal Parlak, İsmail Uğural ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak'ın moderatör olarak görev yaptığı ‘’2022 TABADER Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’'nde konusunda pek çok konusunda uzman görüşlerini paylaştı.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ BAŞLIKLARLA SEKTÖRDE YENİ BAKIŞ AÇILARI ANLATILDI

Zirvede, Piyasalarda Sektörel Bakış, Dünyada ve Ülkemizde Tahıl, Üretim, Tüketim Öngörüleri, Piyasa Analizleri, Uluslararası Lojistik, Dünyada Lisanslı Depoculuk, Elektronik Emtia Borsacılığı, Dünyada ve Ülkemizde Yem Üretim, Hayvancılık Sektörü ve Yeni Yem Kaynakları, Yemde Üretim ve Tüketim Trendleri, Tahıl ve Bakliyat İşlemede Son Teknolojiler, Dijitalleşme, Yeni Teknolojiler, İşleme Sektöründe İnovasyon, AR-GE, ÜR-GE Çalışmaları Tahıl, Bakliyat ve Yem Makineleri Sektörünün Bugünü ve Yarını gibi birçok önemli başlıkta, sektördeki son gelişmeler ve bakış açıları anlatıldı. TABADER’in 11-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlarla ilgili ayrıntılı ek bilgiler, www.tabader.org adresinden ulaşılabiliyor.