GAZİANTEP (AA) - Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türkiye sınırları içinde milyonlarca Suriyeliye tarihte eşi görülmemiş bir seferberlikle hizmet veriyoruz. Aynı zamanda bu kriz, insani yardım sektörünün de rüştünü ispat ettiği büyük bir sınav anlamına geliyor.'' dedi.

Kınık, Hışva Han'da Türk Kızılayı tarafından düzenlenen "Dünya İnsani Yardım Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, insani yardımın, gönülden ve hiçbir ırk gözetmeksizin zaman mefhumu olmadan yapıldığını söyledi.

Türk Kızılayı'nın, bu çerçevede dünyanın bir çok noktasında muhtaçların yardımına koştuğunu dile getiren Kınık, şunları anlattı:

"Kuru cümlelerin ardına sığınıp yaşanan dramları gölgelemek istemem. Rakamların ardına geçip insan hayatını istatistiksel bir tabloya dönüştürmeyi de arzu etmem. Beşeri ve maddi kapasitenin geliştirilmesi bu gayemize hizmet ediyor. Türkiye sınırları içinde milyonlarca Suriyeliye tarihte eşi görülmemiş bir seferberlikle hizmet veriyoruz. Aynı zamanda bu kriz, insani yardım sektörünün de rüştünü ispat ettiği büyük bir sınav anlamına geliyor. Memnuniyetle görüyoruz ki Kızılay ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tek bir kurum gibi hareket ediyor. Geçmişte dile getirilen hantal insani yardım sektörü algısı, yerini çevik bir görünüme bırakıyor."

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Türkiye Direktörü Trond Jensen de dünyanın farklı noktalarında milyonlarca insanın yardıma muhtaç olduğunu dile getirdi.

Dünyadaki yardım kuruluşları çalışanlarının hiçbir zaman hedef olmaması gerektiğini vurgulayan Jensen, "Dünya İnsani Yardım Günü, her yıl 19 Ağustos'ta Birleşmiş Milletlerin (BM) Irak'ın başkenti Bağdat'taki merkezine yapılan acımasız saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında BM Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieria de Mello'nun da bulunduğu 22 kişinin anılmasına adanan bir gündür. BM yardım ofisi, yıl boyunca bugüne özel çeşitli etkinlikler düzenliyor. Biz de bu yıl İdlib kırsalına kurulan kamplarda kalan yaklaşık 1 milyon kişiyi temsilen bir pankart hazırladık. Pankart, Kızılay ve Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla BM'ye gönderilecek. Pankartta el izlerini çıkartan Suriyeliler, çatışan silahlı güçlere 'Hedef Değilim Mülteciyim' diye seslenecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kınık ve Jensen'ın da el izini çıkarttığı pankart, BM'ye gönderildi.



