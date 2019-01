Dünya iş liderleri dijital eğitimi İstanbul'da alacak

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - 41 North Business School Kurucu Dekanı Prof. Dr. Deniz Saral, deneyimli yöneticilerin gelecek 3-4 yıl içinde dijital dönüşüm dolayısıyla oluşacak gereksinimlerine karşılık verecek eğitim programları düzenlemeyi amaç edindiklerini belirterek, "Uluslararası eğitimler veren bir kurum olan 41 North Business School’un, İstanbul’da faaliyete geçmesi son derece bilinçli alınmış bir karar" dedi.

Bilginin üretimi ve işlenmesinden, karar alma süreçlerine ve yeni pazarlara erişime kadar birçok alanda büyük kazanımlar sağlayan dijitalleşme, bu avantajlarıyla şirket performanslarını iyileştirirken, hedeflere ulaşma noktasında da önemli bir rol oynuyor.

Küresel ticarette de artık yeni kavram olan dijitalleşme, Türkiye'deki iş dünyası ve sanayiciler için daha önemli hale gelirken, dijital eğitimin önemi de gündeme geldi.

Saral, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 41 North Business School'un hem Türkiye hem de komşu ülkelerden yöneticilere mesleki unvan kazandıran diploma ve yönetici gelişim programları sunma hedefiyle kurulduğunu söyledi.



Deneyimli yöneticilerin gelecek 3-4 yıl içinde dijital dönüşüm dolayısıyla oluşacak gereksinimlerine karşılık verecek eğitim programları düzenlemeyi amaç edindiklerini anlatan Saral, uluslararası okullar ve akademilerle iş birliği yaparak yüksek eğitim kalitesini ve güncel uzmanlık dallarını "ithal ettiklerini" kaydetti.





- "Eğitim programları teknoloji, inovasyon ve dijital ortamda liderlik alanlarına odaklanıyor"







Sundukları eğitim programlarının teknoloji, inovasyon ve dijital ortamda liderlik alanlarına odaklandığını belirten Saral, "Küresel seviyede rekabetin içinde olan iş dünyamız ve iş insanlarımız için küresel eğitimleri bölgeye getiriyoruz. Dallarında uzmanlaşmış yüksek eğitim kurumlarıyla deneyimli yöneticiler için iş idaresi dalında yüksek lisans (Executive Master of Business Administration, EMBA), deneyimli ve iş idaresi dalında yüksek lisans sahibi idareciler için yöneticilik dalında doktora eğitim (Doctorate of Business Administration, DBA) programları yanında okul olarak ürettiğimiz diğer eğitim programlarını sunacağız." diye konuştu.



İşletme doktorasının (DBA) 60’lı yıllarda ilk defa Harvard Business School tarafından geliştirilen, iş idaresi konusunda araştırma ağırlıklı ve dört yıl süren bir doktora program olduğunu anlatan Saral, Executive MBA Programı ise part-time uluslararası bir derece sahip olmak isteyen, yönetici sıfatıyla en az yedi yıl deneyimi olup, değişen iş dünyası koşullarına göre kendisini yenileme ihtiyacını hisseden profesyoneller için tasarlandığını söyledi.

Saral, katılımcıların 41 North Business School’da anlaşmalı ve uluslararası işletme okullarının katkılarıyla aldıkları eğitim ve öğretimler sonucu yurt dışında uluslararası geçerliliği olan MBA ve/veya DBA derecelerini hak edebileceklerini ifade ederek, "Okulumuzda liderlik, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm konularında ise Almanya’nın en iyi inovasyon ve teknoloji okulu The European School of Management and Technology (ESMT Berlin) ve dünyanın en iyi liderlik eğitim kurumu Center for Creative Leadership (CCL)’ın sertifikaları verilecek." dedi.







- "Türkiye’de özellikle iş idaresi eğitimlerine ihtiyaç var"





Saral, bir kurum olarak İstanbul'da faaliyete geçmeyi bilinçli olarak seçtiklerine dikkati çekti.



"Uluslararası eğitimler veren bir kurum olan 41 North Business School’un, İstanbul’da faaliyete geçmesi son derece bilinçli alınmış bir karar." diyen Saral, şöyle devam etti:

"İstanbul Orta Doğu, Orta Asya, Balkan ve Afrika ülkelerinden yöneticilerin seyahatlerinde ilk inecekleri şehir (Gateway City) olma özelliğini taşıyor. İstanbul ayrıca, iş dünyası profesyonelleri için stratejik öneme sahip bir şehir. Buraya dünyanın her yerinden ve özellikle Avrupa’dan, Ortadoğu’dan, Türki Cumhuriyetlerden ve Körfez ülkelerinden kolayca erişim sağlanabiliyor. Ayrıca, Türkiye’de içinde yer aldığı bölge itibariyle, özellikle iş idaresi eğitimleri konusunda çok önemli bir ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Amacımız eğitimi 'ithal ederek', Türkiye, Körfez Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerinden oluşan bölgede İstanbul’u bir eğitim üssü haline getirmek."



Türkiye'deki eğitim programlarının büyük ilgi gördüğünü dile getiren Saral, "Farklı bölge ve kültürlerden gelen iş liderlerinin, girişimcilerin, uzmanların ve yönetici koçlarının beraber ürettikleri ve sundukları küresel programlar 41 North Business School’u tam da bu noktada bir adım öne çıkartıyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Güncel eğitim programlarına ihtiyaç var"





Saral, 41 North Business School eğitimini tamamlayanların kazanacakaları yetkinliklere ve avantajlara da değindi.

Grenoble Ecole De Management, ESMT Berlin ve Center for Creative Leadership gibi kurumların küresel pazarlarda rekabet edip kendilerini kabul ettirmiş eğitim kurumları olduğuna dikkati çeken Saral, gerek EMBA veya DBA gerekse profesyonel yetkinlik sertifika programlarıyla katılımcıların hem yurt içinde hem de dışında çok önemli bir rekabet avantajı kazanacağını dile getirdi.

Tüm dünyada yaşanan politik, sosyal ve teknolojik dönüşümün iş stratejilerini alt üst ettiğini belirten Saral, şunları kaydetti:

"Bu da pek çok karmaşık problemi beraberinde getiriyor. Şimdi ve önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız bu dönüşüm sonucu ortaya çıkan ve çıkmaya devam edecek çetrefilli yöneticilik problemlerini aşabilmek için güncel eğitim programlarına ihtiyaç var. Bugün çok değerli yüksek seviye bir yönetici bile olsanız, üzerinize gelen dijital dönüşüm sonuçları ile baş edebilmek, takımları kurup liderlik yapabilmek için yeni bir eğitimden geçmek kaçınılmaz.

Peki bu eğitimleri nereden alacağız? Örneğin, Türkiye de yöneticiler için Executive MBA programı veren okullarımız var. Ama biz ne yaptık, Avrupa’nın en iyi okullarının programlarını İstanbul’a getirdik. Bizle ortaklık kuran okullar GEM, ESMT Berlin ve CCL bu dallarda kendilerini defalarca ispat etmiş, iş dünyasında araştırmalar yapan uluslararası derecelendirme kurumlarından biri olan Financial Times sıralamasında çok iyi derecelere sahip ve ne yazık ki ülkemizdeki okullara nazaran eşi olmayan seviyelerdeler."





-"Mezunlar yüksek maaşlarla ve seviyelerde işler buluyor"





İş dünyasında aktif araştırma yapan, programlar geliştiren ve dünyaca bilinen okullarla çalıştıklarını dile getiren Saral, "İster genel müdür olun ister orta düzey yönetici, çetrefilli problemlerin üstesinden gelebilmek için, yeni dünyayı iyi bilen, kurumlarda güncel araştırmalar yapan, yöneticilerle birebir çalışan kurumlardan eğitimler almalıyız. Türkiye’de bu seviyede kurum bulmak çok zor. 41 North Business School olarak iş dünyasında aktif araştırma yapan, programlar geliştiren ve dünyaca bilinen okullarla çalışıyoruz. Bu kurumlardan mezun olanlar daha yüksek maaşlarla ve seviyelerde işler buluyor." şeklinde sözlerini tamamladı.