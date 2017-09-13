"Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyi" tanıtım toplantısı

KONYA (AA) - Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı Tevfik Yazan, "Sağlık turizmi tüm dünyada stratejik bir konuma geldi. Bu kapsamda hareket eden milyonlarca insan ve 100 milyar dolarları aşan yıllık ciro, sağlık turizmini stratejik bir hale getirmiştir." dedi.

Yazan, Konya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, "2018 Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyi"nin martta Konya'da yapılacağını söyledi.

Konseye 40 ülkeden 300'ü yabancı 600 davetlinin katılacağını belirten Yazan, bu toplantının Türkiye ve Konya turizmi için çok büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Toplantının Konya'da yapılmasının önemine dikkati çeken Yazan, "Konya'nın kültürel ve tarihi altyapısı, maneviyatı, tecrübesi ve geçmişte 'İslam Dünyası Turizm Başkenti' olması, konseyin burada toplanmasının önemli sebeplerindendir." dedi.

Dünyada sağlık turizminin geldiği noktayı değerlendiren Yazan, "Bu kapsamda hareket eden milyonlarca insan ve 100 milyar dolarları aşan yıllık ciro, sağlık turizmini stratejik bir hale getirmiştir. Bu rakamların yanı sıra sağlık turizmi reel anlamda tanınırlığı yüksek bir sektördür. Masrafı az, karı çoktur. Sağlık turizminin temas etmediği sektör yok gibidir." ifadelerini kullandı.

Sağlık turizminde birçok ülkeye göre avantajlı konumda olduklarına işaret eden Yazan, tarihi yakınlıkları bulunan ülkelerin bu konuda Avrupa ve ABD yerine Türkiye'yi tercih etmesi için çalıştıklarını anlattı.

- "Tarihi kararların alınacağına inanıyoruz"



Konya Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mehmet Portakal da konseyin hem Türkiye hem de Konya açısından verimli olacağını kaydetti.

Konseyin, Türkiye'nin 2023 sağlık turizmi hedefleri doğrultusunda önemli olduğunu dile getiren Portakal, "Konseyde, İslam ülkelerinden üst düzey ve karar verici katılımcıların bulunması sebebiyle ülkemiz ve Konya için tarihi kararların alınacağına inanıyoruz. Konseyin önemine yakışır şekilde düzenlenmesi için çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Koç da katıldı.