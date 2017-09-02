Dünya İtfaiye Şampiyonası İzmir'de yapılacak

İZMİR (AA) - Dünya İtfaiye Şampiyonası, İzmir'in ev sahipliğinde 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültürpark ve Atatürk Stadı'nda düzenlenecek şampiyona 25 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kule tırmanma, "100 metre", "4x100 metre" ve "motopomp" yarışı etaplarında düzenlenecek şampiyonada katılımcılar, 100 metre etabında ev geçme, denge üzerinden geçme, 2 metre engel üzerinden atlama, 8 metre üzerinden hortumlarla geçme ve yanan tavayı söndürme kategorilerinde mücadele edecek.

Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, hazırlıklarını Toros Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Spor ve Sosyal Faaliyetler Amiri Yaşar Korkmaz, 4,5 aydır her gün çift idmanla çalışarak bu önemli şampiyonaya hazırlandıklarını belirtti.

Hazırlıklarda, ekipmanların büyük önem taşıdığını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Daha önce olimpiyatlarda da kullanılan, bire bir ölçülere göre yapılmış ekipmanlara sahip değildik. Çek Cumhuriyeti'nden, Belarus'tan, Rusya'dan olimpiyatlarda kullanılan aletlerin ölçülerini alarak ekipmanlarımızı hazırladık ve yarışma koşullarına uygun, yüksek bir tempoda çalışmalara başladık. Şampiyonaya 10 erkek, 10 kadın sporcu olmak üzere 20 kişilik ekiple katılacağız. Ev sahibi olarak ülkemizi ve İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceğiz."