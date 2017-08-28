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Dünya Judo Şampiyonası

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açılış töreninin ardından müsabakaları izledi

Dünya Judo Şampiyonası


BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Budapeşte'deki Laszlo Papp Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açılış töreni sonrası şampiyonanın yapıldığı salona gelerek müsabakaları izledi.

Türkiye'nin 7 erkek ve 3 kadın judocuyla katıldığı şampiyona, 3 Eylül Pazar günü yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.


- Türk sporcuların programı


İlk gün erkekler 60 kiloda tatamiye çıkan Bekir Özlü'nün, Moğol rakibi Boldbaatar Ganbat'a yenilerek birinci turda elendiği şampiyonada, diğer Türk sporcuların müsabaka takvimi şöyle:

Yarın:

Erkekler 66 kilo: Sinan Sandal

30 Ağustos Çarşamba:

Erkekler 73 kilo: Hasan Vanlıoğlu, Murat Bektaş

Kadınlar 57 kilo: Nazlıcan Özerler

31 Ağustos Perşembe:

Erkekler 81 kilo: İlker Güldüren

1 Eylül Cuma:

Erkekler 90 kilo: Batuhan Efemgil

2 Eylül Cumartesi:

Erkekler 100 kilo: Ali Erdoğan

Kadınlar +78 kilo: Kayra Almira Sayit, Kübra Kara


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Anahtar Kelimeler:
Dünya Judo ŞampiyonasıJudoMacaristanVladimir Putin
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