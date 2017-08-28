BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.
Budapeşte'deki Laszlo Papp Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açılış töreni sonrası şampiyonanın yapıldığı salona gelerek müsabakaları izledi.
Türkiye'nin 7 erkek ve 3 kadın judocuyla katıldığı şampiyona, 3 Eylül Pazar günü yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.
- Türk sporcuların programı
İlk gün erkekler 60 kiloda tatamiye çıkan Bekir Özlü'nün, Moğol rakibi Boldbaatar Ganbat'a yenilerek birinci turda elendiği şampiyonada, diğer Türk sporcuların müsabaka takvimi şöyle:
Yarın:
Erkekler 66 kilo: Sinan Sandal
30 Ağustos Çarşamba:
Erkekler 73 kilo: Hasan Vanlıoğlu, Murat Bektaş
Kadınlar 57 kilo: Nazlıcan Özerler
31 Ağustos Perşembe:
Erkekler 81 kilo: İlker Güldüren
1 Eylül Cuma:
Erkekler 90 kilo: Batuhan Efemgil
2 Eylül Cumartesi:
Erkekler 100 kilo: Ali Erdoğan
Kadınlar +78 kilo: Kayra Almira Sayit, Kübra Kara